Sénégal: Hassan Naciri - 'Nous voulons transformer l'élan de la CAN en une coopération structurante'

Dakar — Le Maroc ambitionne de "transformer l'élan positif de la CAN en une coopération structurante et durable" avec des pays comme le Sénégal, a déclaré son ambassadeur au Sénégal, Hassan Naciri, assurant que son pays est prêt à mettre son expérience à la disposition de la partie sénégalaise son savoir en matière d'organisation d'évènements sportifs internationaux, dans le cadre notamment des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 que le Maroc abrite et dont la finale est prévue dimanche, a constitué, "au-delà de la compétition sportive, [...] une véritable démonstration des valeurs qui fondent l'Afrique que nous voulons construire : le fair-play, l'unité, la solidarité, le respect et le dépassement de soi", a souligné le diplomate dans ses réponses écrites à des questions de l'APS dont la finale va opposer les Lions de l'Atlas à ceux du Sénégal.

L'édition 2025 de la CAN "a surtout confirmé la solidité des relations du Maroc avec de nombreux pays africains, dont le Sénégal, relations fondées sur la confiance politique, la proximité humaine et une histoire partagée", a-t-il indiqué.

"Dans un contexte international marqué par des bouleversements géopolitiques profonds, ces valeurs portées par le sport prennent une résonance particulière. Le sport rassemble là où d'autres dynamiques fragmentent, il crée du lien, apaise les tensions et renforce le sentiment d'appartenance à un destin commun. C'est précisément cette dynamique qu'il nous appartient de consolider et de traduire en actions concrètes", a-t-il relevé.

"Pour le Maroc, a ajouté Hassan Naciri, il s'agit de transformer l'élan positif de la CAN en une coopération structurante et durable", ce qui "passe par le renforcement des partenariats dans la formation des jeunes, l'échange d'expertises, le développement des industries sportives et culturelles, mais aussi par une coopération plus large dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de l'innovation et de la cohésion sociale".

Le diplomate considère que la CAN 2025 "a également mis en lumière, de manière très concrète, la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers les infrastructures sportives et de transport, la qualité de la planification, la gouvernance des projets, la mobilisation des compétences nationales et l'anticipation de l'héritage post-événement".

Selon M. Naciri, la CAN et son organisation illustrent "le choix stratégique d'un Maroc moderne, structuré et performant, profondément attaché à ses racines africaines et à ses valeurs, tout en étant résolument ouvert sur le monde et capable de répondre aux standards internationaux les plus exigeants".

Il a fait observer que le Maroc, au fil des années, a "accumulé une expérience reconnue dans l'organisation de grands événements sportifs, aussi bien en matière d'infrastructures que de gouvernance, de logistique, de sécurité, de formation des ressources humaines et d'héritage post-événement".

"Cette expérience, le Royaume ne la conçoit pas comme un acquis à préserver jalousement, mais comme un capital à partager", avec d'autres pays comme le Sénégal, a ajouté l'ambassadeur du Maroc.

"Dans le sport comme dans tous les autres secteurs, le Maroc est pleinement disposé à mettre, sans retenue, son savoir-faire et son expérience à la disposition du Sénégal, dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026", assure-t-il.

A en croire le diplomate, cette démarche "s'inscrit pleinement dans la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fondée sur la coopération Sud-Sud, la solidarité africaine et la conviction que le développement ne peut être que commun et partagé".

Dans cette optique, une rencontre s'est récemment tenue entre le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa, et président du Comité national olympique et sportif du Sénégal (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, a signalé l'ambassadeur du Maroc au Sénégal.

"À cette occasion, M. Lekjaa a invité la délégation sénégalaise à accompagner quotidiennement les équipes du comité local d'organisation de la CAN Maroc 2025, afin de favoriser un échange d'expertises de terrain et de renforcer le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la gestion des compétitions sportives", a-t-il précisé.

"Concrètement, a-t-il détaillé, cette coopération peut prendre la forme d'un partage d'expertises techniques et organisationnelles, de programmes de formation pour les cadres et les volontaires, d'un accompagnement dans la planification et la gestion des événements, ainsi que d'une réflexion conjointe sur l'héritage durable des JOJ au profit de la jeunesse sénégalaise : sport scolaire, détection des talents, inclusion, sport féminin et développement local".

Il a poursuivi : "Nous sommes convaincus que c'est en avançant ensemble que nous ferons progresser nos pays, et au-delà, notre continent. Nous sommes également confiants et sereins quant à la capacité du Sénégal à réussir pleinement cette échéance majeure, grâce à la vision, à l'engagement et au leadership du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Gouvernement".

"Le Maroc l'encourage, l'accompagne et se tient à ses côtés pour faire des JOJ 2026 un succès africain exemplaire", a conclu le diplomate.