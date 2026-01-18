Sénégal: Finale CAN - Eliesse Ben Seghir souligne le 'bon état d'esprit' de ses coéquipiers pour écrire une nouvelle page du football marocain

17 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

De l'envoyée spéciale de l'APS : Seynabou Ka

Rabat, 17 jan (APS) - L'attaquant de l'équipe nationale du Maroc Eliesse Ben Seghir a souligné, samedi à Rabat, le "bon état d'esprit" de ses coéquipiers concentrés et déterminés à écrire une nouvelle page de l'histoire du football marocain.

"C'est parce que nous avons un bon état d'esprit. Tout le monde reste concentré et nous essayerons de ne rien laisser à l'adversaire", a expliqué le joueur, lors de la conférence de presse organisée à la veille de la finale opposant le Maroc à celle du Sénégal, à Rabat à 19h GMT.

Selon le joueur du Bayern Leverkusen (Allemagne), le Maroc "n'est pas la meilleure équipe d'Afrique, mais possède des talents indéniables". Comme d'autres équipes, maintenant en Afrique, tout le monde a du talent".

Ben Seghir a rappelé que depuis deux ans, l'équipe travaille intensément avec son entraîneur, en appliquant à l'entraînement toutes ses consignes.

"Aujourd'hui, c'est chose faite et nous sommes à un pas d'écrire l'histoire. Nous sommes les plus concentrés possibles", a déclaré l'attaquant de 20 ans.

Il a également évoqué l'importance du précédent succès face au Nigeria. "Quand tu bats le Nigeria avec de bons joueurs, tu te rends compte de l'exploit que tu es en train de faire et tu en veux plus. Il faut tout donner pour le dernier match", a-t-il insisté.

