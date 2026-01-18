Sénégal: Walid Regragui - 'Maîtriser les espaces et le ballon, la clé face au Sénégal'

17 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par l'envoyée spéciale de l'APS - Seynabou Ka

- Le sélectionneur du Maroc , Walid Regragui a souligné, samedi à Rabat, que la maîtrise des espaces et la possession du ballon seraient déterminantes, lors de la finale de la CAN, face à une équipe du Sénégal capable de multiplier les courses et d'exploiter les demi-espaces.

S'exprimant en conférence de presse à la veille de la finale Sénégal-Maroc, Regragui a estimé que le Sénégal se distingue par sa capacité à "avaler l'espace à répéter les courses et à occuper efficacement les demi-espaces."

La rencontre est prévue à 19h GMT au stade Prince Moulay Abdellah.

La clé du match, a-t-il poursuivi, sera de contrôler ces déplacements et ces appels constants.

"L'orgueil du Sénégalais, c'est d'essayer d'avoir le ballon", selon lui, soulignant que les Lions cherchent depuis quelque temps à imposer leur maîtrise du jeu.

Le sélectionneur marocain a également souligné la qualité individuelle des joueurs sénégalais, citant Sadio Mané, auteur d'une CAN "extraordinaire", Nicolas Jackson, en pleine confiance, et Iliman Ndiaye, capable de percuter et de faire la différence à tout moment.

" Si Ndiaye se montre plus collectif, il pourrait nous mettre dans le dur", a-t-il laissé entendre, ajoutant que ce sont des joueurs capables de créer le danger à chaque instant.

