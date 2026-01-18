Afrique: La finale Sénégal-Maroc, 'le meilleur scénario' imaginable, selon l'ambassadeur marocain

- L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a tenu à adresser "un message de fierté et de responsabilité" aux supporters des Lions du Sénégal et de l'Atlas, estimant que la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 devant opposer le Maroc au Sénégal, dimanche, est "le meilleur scénario" imaginable pour cette compétition.

"Je l'appréhende très bien, avec beaucoup de sérénité et de fierté", a-t-il répondu à une question de l'APS portant sur la manière dont il appréhende cette finale entre deux pays entretenant des relations fraternelles.

"Je dirais même que c'est le meilleur scénario qui pouvait se produire. Je le disais déjà l'année dernière, lors de mon passage à la célèbre émission [Tandarma de la Radiotélévision sénégalaise] : pour moi, la plus belle affiche possible était une finale Maroc-Sénégal", a déclaré M. Naciri dans un entretien avec l'APS.

Il a dit avoir répété la même déclaration, "presque comme un clin d'oeil", lors de la cérémonie de lancement de la couverture de la CAN par la RTS, la Radiotélévision sénégalaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Comme quoi, parfois, le football aime donner raison aux plus optimistes ! Nous y sommes aujourd'hui, et cela dépasse largement le cadre sportif", a souligné l'ambassadeur du Maroc, dans ses réponses écrites aux questions de l'APS.

Le football, "un formidable ciment entre les peuples",

La finale de la CAN 2025 va opposer "deux lions, mais surtout entre deux peuples frères. Peu importe le résultat, nous serons tous vainqueurs, parce que c'est l'Afrique qui gagne", a-t-il relevé.

Il a déclaré que cette CAN "a été l'occasion de se rassembler, de partager des émotions sincères et de créer des souvenirs inoubliables".

"J'ai été particulièrement marqué par l'ambiance populaire : des supporters venus ensemble au stade, des familles mixtes, des chants partagés, des célébrations communes. Cela montre que le football, lorsqu'il est vécu dans l'esprit du fair-play, peut être un formidable ciment entre les peuples", a dit Hassan Naciri.

La CAN 2025 rappelle par ailleurs que "l'Afrique est plus forte lorsqu'elle avance ensemble. Ce que j'ai personnellement constaté, c'est l'enthousiasme partagé des peuples marocain et sénégalais, qui se sont soutenus mutuellement tout au long de la compétition. Des Sénégalais célébrant les victoires marocaines, des Marocains vibrants pour les Lions de la Téranga : ces images simples mais fortes donnent tout leur sens à la fraternité que nous évoquons souvent dans nos discours", a-t-il insisté.

"Mon message aux supporters est donc un message de fierté et de responsabilité. Chacun soutient son favori, mais toujours dans le respect. Dans cette finale, les deux équipes sont favorites, et en réalité, elles le sont dans le coeur de tous les Africains", a ajouté le diplomate, avant de conclure : "Ce dimanche, il n'y aura ni vainqueur ni perdant, mais une grande fête du football africain".

À la question de savoir s'il aurait le sentiment d'avoir gagné, quel que soit le vainqueur de cette finale, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal a répondu : "Bien sûr", avant d'ajouter : "Et pas seulement parce que je suis l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi ici au Sénégal, mais avant tout parce que je suis Marocain".

Il y a aussi que "[...] chaque Marocain, je le crois sincèrement, porte en lui une part sénégalaise, comme beaucoup de Sénégalais portent une part du Maroc dans leur coeur", a-t-il indiqué.

"Un cadeau rare pour célébrer l'excellence africaine"

Selon le diplomate, chacun des deux pays "espérera que le rugissement de son lion soit le plus fort... mais au final, ce sera un rugissement africain, porté par deux équipes soudées par le respect et la fraternité'.

"Ce que nous vivons aujourd'hui est un moment historique de notre relation : une fraternité visible, concrète, incarnée par les communautés marocaines au Sénégal, les Sénégalais au Maroc, et cette joie partagée dans les rues, les maisons et les stades. Pour nous, cette finale est une victoire partagée entre deux frères, et au-delà, une victoire pour toute l'Afrique", a-t-il insisté.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a exprimé "ses vives inquiétudes" face à plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, appelant la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d'organisation local à des "mesures correctives immédiates".

La FSF a notamment déploré l'absence "d'un dispositif sécuritaire adéquat" lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat.

Cette "carence a exposé joueurs et l'encadrement technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d'une compétition de cette envergure et le standing d'une finale continentale", a indiqué la FSF.

Comme une réponse à la FSF, le Cercle Sénégal-Maroc d'amitié et de fraternité (CESEMAF) a souligné, dans un communiqué, que la finale devant opposer les deux pays, dimanche, offre "un cadeau rare, une occasion de célébrer l'excellence des relations africaines, notamment entre le Sénégal et le Maroc".

"Cette finale est un cadeau rare que le football nous offre, celui de célébrer ensemble l'excellence africaine. Que cette compétition soit pour nous ce que furent les jeux olympiques antiques pour les cités grecques. Un moment où, pendant quelques heures sacrées, la rivalité sportive renforçait le respect mutuel plutôt que de diviser", lit-on dans ce communiqué du CESEMAF.