Sénégal: Saraya - Un braquage à main armée perpétré sur l'axe Diakhaby-Coumboutourou (source sécuritaire)

Kédougou — Un braquage à main armée a été perpétré vendredi par des malfaiteurs, sur l'axe routier reliant la localité de Diakhaby au site d'orpaillage de Coumboutourou, dans la commune de Bembou, département de Saraya (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

"Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée lors de cette attaque, mais les victimes ont vécu une grande frayeur. Les malfaiteurs seraient une dizaine", a-t-elle précisé à l'APS, vendredi.

Selon les témoignages recueillis auprès des victimes, les assaillants, qui s'exprimaient en langue locale, étaient armés d'un fusil, de machettes et de bâtons. "Ils ont emporté dans leur retraite une somme estimée à 3 425 000 francs CFA, ainsi que 13 téléphones portables", ajoutent-elles.

Les forces de défense et de sécurité, composées d'éléments de la compagnie de gendarmerie de Kédougou, de la brigade territoriale de Saraya, du GARSI et de l'ESIK, se sont rapidement déployées après l'alerte donnée vers les lieux pour procéder aux constats d'usage.

Sur place, deux téléphones portables, quatre cornets de chanvre indien ainsi qu'une moto dont le propriétaire n'a pas encore été identifié, ont été retrouvés par les forces de défense et de sécurité.

Selon, la même source sécuritaire, une autre attaque avait été perpétrée, le même jour, dans la matinée, à Séguékho, une localité du département de Saraya.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les suspects et faire toute la lumière sur ces braquages.