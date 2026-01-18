Sénégal: Saraya - Un braquage à main armée perpétré sur l'axe Diakhaby-Coumboutourou (source sécuritaire)

17 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un braquage à main armée a été perpétré vendredi par des malfaiteurs, sur l'axe routier reliant la localité de Diakhaby au site d'orpaillage de Coumboutourou, dans la commune de Bembou, département de Saraya (sud-est), a-t-on appris de source sécuritaire.

"Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée lors de cette attaque, mais les victimes ont vécu une grande frayeur. Les malfaiteurs seraient une dizaine", a-t-elle précisé à l'APS, vendredi.

Selon les témoignages recueillis auprès des victimes, les assaillants, qui s'exprimaient en langue locale, étaient armés d'un fusil, de machettes et de bâtons. "Ils ont emporté dans leur retraite une somme estimée à 3 425 000 francs CFA, ainsi que 13 téléphones portables", ajoutent-elles.

Les forces de défense et de sécurité, composées d'éléments de la compagnie de gendarmerie de Kédougou, de la brigade territoriale de Saraya, du GARSI et de l'ESIK, se sont rapidement déployées après l'alerte donnée vers les lieux pour procéder aux constats d'usage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur place, deux téléphones portables, quatre cornets de chanvre indien ainsi qu'une moto dont le propriétaire n'a pas encore été identifié, ont été retrouvés par les forces de défense et de sécurité.

Selon, la même source sécuritaire, une autre attaque avait été perpétrée, le même jour, dans la matinée, à Séguékho, une localité du département de Saraya.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les suspects et faire toute la lumière sur ces braquages.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.