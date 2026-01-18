Le député Patrick Achi a été élu, ce samedi 17 janvier 2026 à Abidjan-Plateau, président de l'Assemblée nationale au titre de la 3e législature de la 3e République. Sur 253 votants, 251 suffrages exprimés, l'ancien Premier ministre a recueilli 215 voix (84,98 %) contre 36 voix (14,23 %), avec deux bulletins blancs. Candidat du RHDP, il succède à Adama Bictogo à la tête de l'institution parlementaire.

Jusqu'à son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, Patrick Achi occupait les fonctions de ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, poste qu'il a exercé de mars 2021 à octobre 2023.

Avant cette étape majeure de sa carrière, il a été Secrétaire général de la Présidence de la République et Secrétaire exécutif du Conseil national de politique économique de 2017 à 2021. À ce titre, il a activement contribué à l'élaboration du Plan stratégique de développement « Vision 2030 » porté par Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. De 2000 à 2016, Patrick Achi a également servi comme ministre des Infrastructures économiques, avec pour mission le développement des infrastructures essentielles du pays.

Son parcours professionnel débute dans le secteur privé, au sein du département conseil du cabinet international Arthur Andersen, où il a exercé pendant dix ans, dont cinq en France et cinq en Côte d'Ivoire. Il intègre ensuite la fonction publique en 1998 comme conseiller auprès du Premier ministre Seydou Diarra. À ce poste, il pilote la réforme du secteur cacaoyer et intervient, en 1999, comme conseiller du ministre de l'Énergie dans le cadre de la réforme du secteur électrique.

Sur le plan international et académique, Patrick Achi a récemment exercé comme conférencier-enseignant à la Kennedy School of Government de l'Université Harvard. Il a également été désigné membre d'une équipe de trois conseillers externes auprès du Président de la Banque mondiale et de la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre de la réforme de ces deux institutions à l'horizon 2050.

Sur le plan politique, il est député au Parlement ivoirien depuis 2011 et Président du Conseil régional de La Mé depuis 2013. Membre du Présidium du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), il a également présidé le congrès du parti en 2025.

Patrick Achi est titulaire d'un master en gestion de l'Université de Stanford, d'un master en génie électrique de l'École supérieure d'électricité de Paris, d'une maîtrise en physique de l'Université de Cocody à Abidjan, ainsi que d'un certificat en économie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est diplômé du baccalauréat scientifique (Bac C) obtenu au lycée classique d'Abidjan.