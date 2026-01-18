Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Patrick Achi, 9e président, place son mandat sous le sceau de l'humilité et de l'exigence

Élu à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Patrick Achi a prononcé le samedi 17 janvier 2026, son premier discours en qualité de 9e président de l'institution parlementaire. Il succède à Adama Bictogo, président sortant, et prend les rênes de la chambre basse du Parlement à un moment charnière de la vie politique nationale.

Pour la législature 2026-2030, l'ancien Premier ministre ivoirien, Jérôme Patrick Achi, candidat du Rhdp, a été largement élu président de l'Assemblée nationale avec 84,98 % des suffrages. Il a recueilli 215 voix contre 36 pour son adversaire Yao Yao Lazare du Pdci-Rda, tandis que deux bulletins blancs ont été enregistrés, sur 253 votants, selon les résultats officiels.

Ancien chef du gouvernement et député, Patrick Achi a été porté à la tête de l'Assemblée nationale par ses pairs à l'issue de l'élection interne organisée au Palais de l'Assemblée nationale. Sa désignation ouvre une nouvelle page pour l'institution, appelée à jouer un rôle déterminant dans la consolidation de la démocratie et dans l'accompagnement de l'action gouvernementale.

Dans son allocution inaugurale, le nouveau président a rappelé la place éminente de l'Assemblée nationale dans l'architecture institutionnelle de la République. Aux côtés du Sénat, elle constitue le socle du pouvoir législatif et porte, selon lui, une responsabilité immense : une responsabilité vis-à-vis du peuple ivoirien, de l'histoire et du devoir collectif des représentants de la Nation.

Patrick Achi a souligné le rôle stratégique de l'Assemblée nationale dans la réussite nationale, à travers le vote de la loi, l'examen et l'adoption du budget de l'État, mais aussi un dialogue exigeant et constructif avec le gouvernement. Il a insisté sur la nécessité de traduire la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, en actions concrètes, capables d'améliorer durablement la vie et l'avenir des Ivoiriens.

S'adressant à ses collègues députés, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa volonté d'incarner une institution où les débats peuvent être vifs, mais toujours rigoureux, respectueux et empreints de considération pour la diversité des convictions, des parcours et des sensibilités. Il a appelé à faire de l'hémicycle un espace de dialogue fécond, au service d'une Côte d'Ivoire solidaire, ambitieuse et résolument tournée vers le progrès.

Conscient de la portée historique du mandat qui lui a été confié, Patrick Achi s'est engagé à être le président de tous les députés. Il a promis de diriger l'institution avec humilité, rappelant que nul ne détient seul la vérité en démocratie, mais aussi avec écoute, impartialité et ouverture, des principes essentiels à la crédibilité des institutions et à la cohésion nationale.

« Le peuple ivoirien attend de nous des lois utiles, des débats de qualité et des décisions à la hauteur de ses espérances », a-t-il déclaré, avant de conclure par un appel à l'unité et à l'engagement collectif.

Par ce premier discours, Patrick Achi donne ainsi le ton d'une législature qu'il souhaite exigeante, inclusive et résolument tournée vers l'intérêt général, au service de la République et de la grande Côte d'Ivoire.

Voici la liste chronologique des présidents de l'institution depuis 1960 :

Philippe Yacé (1960-1980)

Henri Konan Bédié (1980-1993)

Charles Bauza Donwahi (1994-1997)

Émile Atta Brou (1997-1999)

Mamadou Koulibaly (2001-2012)

Guillaume Soro (2012-2019)

Amadou Soumahoro (2019-2022)

Adama Bictogo (2022-2026)

Patrick Achi (élu le 17 janvier 2026)