Cote d'Ivoire: Présidence de l'Assemblée nationale - Mamadou Touré porte la candidature de Patrick Achi

La séance inaugurale consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se tient ce samedi 17 janvier 2026, à Abidjan-Plateau. Ce scrutin majeur met aux prises deux grandes forces politiques : le Pdci-Rda, qui aligne le député Yao Yao Lazare, 58 ans, et le Rhdp, qui soutient la candidature de Patrick Jérôme Achi, ancien Premier ministre.

Le candidat du Rhdp a été officiellement présenté devant les députés par le député et ministre Mamadou Touré, qui a livré un plaidoyer appuyé en faveur de Patrick Achi. « Patrick Achi connaît véritablement le fonctionnement de l'État. Il vient pour servir et non se servir », a-t-il affirmé.

Face à la majorité présidentielle, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) a investi Yao Yao Lazare, une candidature qui s'inscrit dans la stratégie du vieux parti de renforcer son rôle d'opposition républicaine et de peser davantage sur la gouvernance parlementaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) mise sur un acteur central de la vie politique nationale. Député depuis 2011, Patrick Jérôme Achi a occupé plusieurs hautes fonctions de l'État, dont celles de Premier ministre de mars 2021 à octobre 2023, de ministre d'État, de conseiller spécial du Président de la République, de secrétaire général de la Présidence et de secrétaire exécutif du Conseil national de politique économique.

« Une présidence de stabilité et de rassemblement »

Dans son intervention, Mamadou Touré a replacé cette élection dans un contexte national et international marqué par de profondes mutations sociales, économiques et géopolitiques. « Là où se construit la loi pour garantir l'équilibre des pouvoirs, notre Parlement a besoin de stabilité, d'autorité morale et d'une présidence capable de rassembler toutes les sensibilités politiques », a-t-il déclaré.

Selon lui, Patrick Achi incarne ces qualités par son expérience de l'État, sa culture du dialogue et sa capacité à arbitrer avec sérénité dans l'intérêt général. Il a également rappelé le rôle clé joué par l'ancien chef du gouvernement dans la mise en oeuvre de la vision Côte d'Ivoire 2030, notamment dans le développement des infrastructures et la transformation économique du pays.

Un parcours professionnel et académique de haut niveau

Patrick Achi a débuté sa carrière dans le secteur privé, notamment au sein du cabinet Arthur Andersen, avant de rejoindre l'administration publique en 1998 comme conseiller du Premier ministre Seydou Diarra, où il a piloté d'importantes réformes, en particulier dans le secteur café-cacao. Il a également été un acteur majeur des réformes du secteur de l'énergie.

Sur le plan académique, il est titulaire de diplômes de l'Université de Stanford, de Paris-Sorbonne et de l'Université de Cocody-Abidjan. Il a aussi été conférencier à la Kennedy School of Government de l'Université de Harvard et a participé à des travaux de haut niveau avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Face à ce profil, le Pdci-Rda mise sur Yao Yao Lazare, dont la candidature symbolise la volonté du parti de reconquérir une place stratégique au sein des institutions. Le vote de ce samedi s'annonce ainsi comme un test de force politique entre majorité et opposition.

Au-delà des clivages partisans, cette élection déterminera le visage et la tonalité de l'Assemblée nationale pour la prochaine législature. Un rendez-vous institutionnel crucial, suivi de près par l'opinion publique et les partenaires de la Côte d'Ivoire.