De la démographie à l'urbanisation, en passant par les défis socioéconomiques, environnementaux et institutionnels, un portrait-diagnostic de la ville de Grand-Bassam vient d'être élaboré par le Bnetd, qui en a fait la présentation le 15 janvier.

La mairie de Grand-Bassam est à l'ouvrage dans l'élaboration du Schéma directeur d'aménagement du territoire communal de la cité balnéaire.

Afin de s'assurer d'un travail final fiable, elle s'est offert les services du Bnetd (Bureau national d'études techniques et de développement) qui, très vite, et dans la démarche professionnelle qu'on lui reconnaît, a procédé à un diagnostic territorial dont le rapport a été présenté, le 15 janvier, à la mairie, devant les représentants de la population.

De la démographie à l'urbanisation, en passant par les défis socioéconomiques, environnementaux et institutionnels, il s'agit d'un portrait complet de la ville, consigné dans un document de 228 pages.

Pour le maire Jean-Louis Moulot, c'est une étape décisive qui vient d'être franchie dans l'élaboration de ce schéma directeur d'aménagement, lequel sera assorti d'un plan d'actions prioritaires.

« Le diagnostic stratégique territorial de notre commune constitue une étape fondamentale du processus. En effet, le conseil municipal a fait le choix stratégique de doter la ville d'un schéma directeur d'aménagement du territoire, afin de mieux organiser notre développement, préserver nos équilibres et garantir un avenir harmonieux et durable à notre cité », a-t-il expliqué.

Lieu d'histoire, de mémoire et de culture, Grand-Bassam est une ville en perpétuel mouvement, qui grandit, se réinvente et déploie chaque jour son dynamisme. Forte de ses potentialités économiques et touristiques, ainsi que de sa proximité géographique avec la métropole abidjanaise, la première capitale de la Côte d'Ivoire connaît une croissance démographique soutenue.

Entre 2016 et 2021, sa population est passée de 84 028 habitants à 124 567, soit une augmentation de plus de 40 000 habitants en l'espace de six ans, une évolution qui n'est pas sans conséquences.

« Cette forte croissance démographique impose des défis énormes en termes urbanistiques et environnementaux. Elle exerce une pression sur les services sociaux de base. Ainsi, l'action au quotidien doit permettre non seulement de gérer le présent pour offrir de meilleures conditions de vie à nos populations, mais aussi de penser l'avenir », a indiqué Jean-Louis Moulot.

Pour lui, l'avenir de Grand-Bassam ne doit se construire ni dans l'improvisation ni dans la précipitation, mais dans la réflexion, le dialogue et l'action collective. Le schéma directeur d'aménagement, qui sera bientôt achevé, est présenté comme une boussole qui « doit nous guider vers une ville mieux organisée, plus attractive, plus résiliente et profondément humaine ».

L'approche participative et inclusive du projet a été vivement saluée par le secrétaire général de préfecture, Mathieu Lago, qui a présidé la cérémonie au cours de laquelle il a exhorté toutes les parties prenantes à s'approprier le rapport présenté.