Cote d'Ivoire: Organisation pour les Droits des Églises et des Chrétiens - Le Bureau national officiellement présenté au Corps du Christ

16 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'Organisation pour la défense de l'Église chrétienne (Odec), créée en août 2025, a franchi une nouvelle étape majeure dans sa structuration en Côte d'Ivoire.

Son bureau national a été officiellement présenté et installé le jeudi 15 janvier 2026, à l'Ivoire Trade Center, à Abidjan-Cocody, en présence de nombreuses personnalités religieuses de premier plan.

Prenant la parole, l'évangéliste Marcel Kouamenan, président de l'Odec, a rappelé la vocation fondamentale de l'organisation. « L'Odec se fixe pour objectif de contribuer à la paix sociale, au dialogue interreligieux, ainsi qu'à la lutte contre les dérives sectaires. Elle entend défendre et représenter les droits, les intérêts et les activités des Églises et des chrétiens. L'Odec aspire également à être une voix de paix et de réconciliation pour les peuples et à lutter contre la christianophobie », a-t-il déclaré.

Poursuivant son propos, il a souligné que l'organisation entend également oeuvrer contre le racisme et l'antisémitisme, tout en prévenant toute dérive sectaire au sein des Églises et des ministères.

Il a précisé que l'Odec est désormais implantée dans plusieurs régions et départements du pays, afin de mieux appréhender les réalités du terrain et de répondre efficacement aux besoins et aux difficultés des communautés chrétiennes.

Évangéliste et par ailleurs président de la Fédération des assemblées du ministère de l'évangile (Fedame), qui fédère plusieurs centaines d'Églises, Marcel Kouamenan a insisté sur la nécessité de combattre les comportements déviants susceptibles de détériorer l'image de l'Église, notamment sur les réseaux sociaux.

Selon lui, « certaines personnes, par leurs agissements, ternissent l'honneur de l'institution ecclésiale ».

Au-delà de sa dimension spirituelle, l'Odec ambitionne également de jouer un rôle actif dans la consolidation de la paix, l'harmonie sociale et la cohésion entre les différentes confessions religieuses.

« L'Odec oeuvre pour une Église encadrée, respectée et protégée. Nous voulons une Église unie, représentative, mais surtout une Église conforme à la Parole de Dieu », a affirmé son président lors de la cérémonie.

