Cote d'Ivoire: Certification Ars 1000 - La délégation régionale de San Pedro du Conseil du café-cacao lance la sensibilisation dans la région

La délégation régionale du Conseil du café-cacao de San Pedro a procédé, le 13 janvier 2026, à son siège, au lancement officiel de la campagne locale de sensibilisation à l'adoption de la norme Ars 1000.

L'initiative vise à préparer les producteurs et les sociétés coopératives à l'adoption de ce nouveau système de certification, axé sur la durabilité, la traçabilité et la bonne gouvernance de la filière.

Selon le délégué régional du Conseil du café-cacao, Silué Seydou, celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana, destinée à lutter contre le travail des enfants et la déforestation dans la production cacaoyère des deux pays.

« Il est demandé à l'organe détenteur de la certification, en l'occurrence le Conseil du café-cacao, de mener des actions de sensibilisation. Après le lancement national à Gagnoa, les 13 délégations régionales ont été mandatées pour conduire des campagnes aux niveaux régional, départemental et sous-préfectoral », a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie a réuni des producteurs, des responsables et gestionnaires de sociétés coopératives, ainsi que des autorités militaires, policières et administratives, au nombre desquelles figuraient le secrétaire général 2 de la préfecture et le sous-préfet central de San Pedro.

Profitant de cette tribune, le délégué régional a invité les prestataires et les acteurs de la filière à relayer l'information auprès de leurs pairs, afin de favoriser une appropriation effective de la norme Ars 1000. Il a présenté cette certification comme une réponse adaptée aux exigences croissantes du marché international en matière de production durable et responsable.

La norme Ars 1000 sera déployée sur l'ensemble du territoire national et concernera environ 300 000 producteurs regroupés au sein de 600 coopératives, soit une moyenne de 500 producteurs par organisation.

Adoptée en juin 2021 par la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui assurent près de 60 % de la production mondiale de cacao, elle fixe des critères rigoureux en matière de gouvernance des producteurs, de gestion coopérative, de qualité des fèves et de traçabilité.

Le dispositif prévoit trois niveaux de certification : le niveau bronze (Ars 1000-1) avec 27 exigences, le niveau argent (Ars 1000-2) avec 46 exigences et le niveau or (Ars 1000-3) comprenant 52 exigences.

À l'issue de la phase de sensibilisation, les acteurs de la filière devront s'inscrire auprès du Conseil du café-cacao pour s'engager dans le processus de certification du niveau de leur choix. Ils bénéficieront ensuite de formations et d'un accompagnement technique, avant l'évaluation finale sanctionnée par la délivrance du certificat Ars 1000.

Pour l'État ivoirien, cette norme constitue un levier stratégique pour renforcer la compétitivité du cacao national sur le marché mondial, en garantissant le respect des standards économiques, sociaux et environnementaux.

Du côté des producteurs et des coopératives, l'Ars 1000 devrait contribuer à la professionnalisation de la filière, à l'amélioration de leur crédibilité auprès des partenaires commerciaux et à l'accès à une prime liée au cacao certifié durable, ouvrant ainsi de meilleures perspectives de revenus.