L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a adressé ses félicitations les plus solennelles à Son Excellence Monsieur Jérôme Patrick Achi, élu Président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, à l'issue du vote de la Représentation nationale.

Dans une déclaration rendue publique à Abidjan, le parti, fidèle à l'héritage politique et humaniste du Président Félix Houphouët-Boigny, a salué une élection qui consacre la libre expression démocratique et la confiance de la Nation en un homme d'État reconnu pour son parcours républicain, son sens élevé du devoir et son attachement constant au consensus.

Pour l'UHR, cette désignation constitue un gage de stabilité institutionnelle et de gouvernance parlementaire sereine. Le parti se dit convaincu que, sous l'autorité du nouveau Président, l'Assemblée nationale continuera d'être un cadre privilégié de débat démocratique apaisé, un instrument efficace de contrôle de l'action gouvernementale et un acteur clé du développement harmonieux de la Côte d'Ivoire.

S'inscrivant dans l'esprit houphouëtiste qui privilégie le dialogue politique, la concertation permanente et la tolérance, l'UHR formule le voeu que ce mandat contribue au renforcement de l'État de droit, à la consolidation de la cohésion sociale et à la promotion d'une gouvernance responsable, inclusive et respectueuse des valeurs démocratiques consacrées par la Constitution.

En cette circonstance jugée hautement symbolique, l'Union des Houphouëtistes pour la République a réaffirmé son engagement à oeuvrer, aux côtés de l'ensemble des forces républicaines, à la préservation de la paix, à la promotion de l'unité nationale et à la construction d'une Côte d'Ivoire stable, prospère et solidaire.

La déclaration est signée par le Président du parti, Valy Touré, qui réitère l'attachement de l'UHR à l'idéal houphouëtiste, socle de son action politique et de son engagement au service de la République.