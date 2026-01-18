Nigeria/Egypte: CAN 2025 - Le Nigéria s'offre le bronze et confirme sa suprématie en petite finale face à l'Égypte

Le Nigéria a conclu sa Coupe d'Afrique des nations 2025 sur une note positive. Opposés à l'Égypte lors de la petite finale disputée ce samedi 17 janvier 2026, à Casablanca, les Super Eagles ont décroché la troisième place au terme d'un match âprement disputé, remporté à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, tab. 4-2).

Dans une rencontre cadenassée de bout en bout, Nigérians et Égyptiens se sont livrés une bataille tactique intense, marquée par une grande rigueur défensive et peu d'espaces exploitables. Malgré plusieurs situations de part et d'autre, aucune des deux formations n'est parvenue à faire la différence dans le temps réglementaire.

Le Nigéria a pourtant cru ouvrir le score en première période grâce à Akor Adams, mais la réalisation a été annulée après recours à l'assistance vidéo, pour une faute préalable dans l'action. Un coup dur pour les Super Eagles, qui ont néanmoins continué à exercer un pressing constant, gênant considérablement la relance égyptienne.

En seconde période, l'entrée d'Ademola Lookman a apporté davantage de percussion dans le jeu nigérian, sans toutefois permettre de faire sauter le verrou des Pharaons. De son côté, l'Égypte, emmenée par un Mohamed Salah très surveillé, a tenté de procéder en contre, butant à plusieurs reprises sur un Nwabali vigilant dans les cages.

Après 90 minutes sans but, les deux équipes ont dû se départager lors de la séance des tirs au but. Un exercice dans lequel le Nigéria s'est montré plus réaliste et surtout plus serein. Le gardien Stanley Nwabali s'est illustré en repoussant les tentatives de Mohamed Salah et de Marmoush, tandis que les tireurs nigérians, Akor Adams, Moses Simon, Iwobi et Lookman, ont parfaitement exécuté leurs frappes.

Avec cette victoire, le Nigéria confirme son statut de spécialiste de la petite finale, remportant sa neuvième médaille de bronze en autant de participations à ce match de classement, un record dans l'histoire de la compétition. Une consolation bienvenue pour les Super Eagles, encore marqués par leur élimination frustrante en demi-finale.

Pour l'Égypte, la déception est grande. Les Pharaons quittent la CAN 2025 sans médaille, malgré une prestation solide, et devront rapidement se projeter vers les prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du monde à venir.