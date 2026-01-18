Cote d'Ivoire/Egypte: CAN2025/ Nigéria - Égypte - L'honneur en jeu pour une place sur le podium

Battus en demi-finale, le Nigeria et l'Égypte se retrouvent pour un duel de prestige à l'occasion du match pour la troisième place. Une affiche entre deux géants du continent décidés à quitter la compétition la tête haute.

Portée par un collectif discipliné et une intensité de tous les instants, la sélection nigériane voudra conclure son parcours par une victoire symbolique, récompense d'un tournoi globalement maîtrisé.

En face, l'Égypte avance avec son histoire et son statut. Réputé pays avec le plus de titres continentaux, les Pharaons n'abordent jamais un match sans ambition.

Malgré une demi-finale frustrante, les hommes du Nil comptent sur leur expérience, leur rigueur tactique et leur solidité mentale pour une place sur le podium. Au-delà de l'enjeu honorifique, cette rencontre représente une occasion pour les deux sélections de préparer l'avenir, d'affirmer leurs certitudes et de donner du temps de jeu à certains cadres comme à des éléments en devenir.

Entre la puissance nigériane et la maîtrise égyptienne, le choc promet. Une dernière bataille pour conclure sur une note positive et rappeler que, même sans finale, un Nigeria-Égypte reste toujours une affiche majeure du football africain.