Sénégal: Les travaux de restructuration de Mbour 4 'très avancés', selon Moussa Bala Fofana

Thiès — Les travaux de restructuration urbaine et de planification spatiale du site de Mbour 4, dans la région de Thiès, sont "très avancés", a déclaré, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana.

Ces travaux de restructuration sont "très avancés", a-t-il dit vendredi, lors d'une réunion technique de coordination organisée à la gouvernance de Thiès, après une visite de terrain sur le site de Mbour 4, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet gouvernemental de restructuration urbaine et de planification spatiale de ladite zone.

Le site de Mbour 4 est intégré dans un projet plus vaste de "Nouvelle ville de Thiès". Un décret déclarant cette zone d'utilité publique a été émis, en juillet 2025, pour faciliter son réaménagement.

"Nous avons mis en place un programme qui s'occupe essentiellement de restructuration urbaine et développement de nouvelles villes qui respectent les principes d'urbanisme, de cadre de vie et d'un développement surtout durable", a-t-il indiqué.

" A cet effet, nous avons pris le temps d'analyser l'ensemble des données scientifiques et techniques, (...) de l'axe Dakar-Thiès, une bande d'une importance capitale dont il va falloir réussir la planification spatiale, afin d'en tirer le maximum [...] et d'éviter tous les risques possibles", a expliqué, le ministre en présence des autorités administratives de la région de Thiès ainsi que des élus locaux.

"Parmi les risques d'une urbanisation non maîtrisée, il y a les inondations, la perte de forêts, l'obstruction, l'asphaltage et la couverture des zones qui contribuent à la recharge de la nappe phréatique", a-t-il cité, assurant que "toutes ces questions ont fait l'objet d'un travail technique et scientifique finalisé".

"Ceci, nous permet de rentrer dans la restructuration de Mbour 4, un travail qui est très avancé, aujourd'hui", a-t-il dit.

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires a également expliqué que ce projet est important, parce que le président de la République avait fait de Mbour 4 une priorité, en termes [...] de justice sociale et d'équité.

La question de la restructuration de Mbour 4, un quartier dont une bonne partie avait empiété sur la forêt classée de Thiès, est une doléance portée depuis 2014 par un collectif d'habitants.

Elle a eu son premier plus grand écho médiatique en 2021, quand la Direction de la surveillance et du contrôle des sols (DSCOS) avait démoli des dizaines de maisons, suscitant une vive émotion à travers le pays.

Deux mois après son élection, le président Bassirou Diomaye Faye avait encore fait parler de Mbour 4, lors d'une visite surprise le 1-er mai 2024.

Quelques jours auparavant, le chef de l'État avait pris un décret suspendant les procédures domaniales et foncières dans certaines zones, à travers le pays, dont Mbour, afin qu'un diagnostic aide à distinguer les attributions de parcelles légitimes et celles suspectées d'irrégularités.

Cette suspension avait fait l'objet le 28 janvier 2025, d'une levée partielle, concernant les procédures domaniales et cadastrales ainsi que d'une levée totale pour ce qui est des procédures foncières dans plusieurs zones du pays, dont Mbour 4.