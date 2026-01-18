Afrique: CAN 2025 - Maroc-Sénégal, Rabat au rythme de la finale

Rabat — À 48h heures de la finale Maroc-Sénégal, Rabat, la ville hôte de cet évènement, vit au rythme d'une ferveur populaire mêlant passion du football et rivalité sportive fraternelle.

À Rabat, la confiance marocaine est partout, mais toujours accompagnée de respect, de rires et d'une passion partagée pour le football.

Une ville entière vit au rythme de cette finale, dans une ferveur où rivalité et fraternité avancent côte à côte.

Dans le TGV Al Boraq reliant Tanger à Rabat, qui transportait plusieurs journalistes, et supporters sénégalais, l'ambiance était déjà celle d'un avant-match.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À bord, un homme d'une cinquantaine d'années engage la discussion avec un groupe de supporters sénégalais. Large sourire aux lèvres, il lance avec assurance : "Le Maroc va gagner. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas gagné. Vous, au moins, vous êtes champions, ce n'est pas si ancien. "

Les Sénégalais répliquent aussitôt, dans un éclat de rire, pour acquiescer... par la négation. "Non, non, cette finale, c'est pour nous. Nous allons gagner et ramener la coupe au Sénégal", permettent-ils, dans une ambiance bon enfant.

Une discussion suivie avec plaisir par les autres passagers, entre sourires, regards complices et plaisanteries.

À la sortie de la gare de Rabat-Agdal, la scène se répète. Les passants n'hésitent pas à donner leurs pronostics, toujours en faveur de leur équipe, sans jamais perdre cette sympathie naturelle envers les Sénégalais. Les échanges sont taquins, chaleureux, empreints de respect et d'enthousiasme.

Dans le taxi qui nous conduit de la gare à l'hôtel, le chauffeur lance spontanément, en jetant un regard dans le rétroviseur, "alors, qui va gagner ? Le Sénégal ou le Maroc ? ". Connaissant déjà la réponse, il esquisse un sourire convivial avant d'enchaîner : "Vous êtes champions il n'y a pas longtemps, et nous, cela fait près de 50 ans que nous courons derrière ce trophée. Vous êtes un peuple sympa... vous allez bien nous laisser la coupe. "

Un nouvel échange de regards, des rires, et une réponse ferme mais amicale : non.

Au marché de Rabat comme dans chaque avenue et chaque coin de rue, l'ambiance est la même. Les Sénégalais sont rapidement reconnus et aussitôt interpellés. Les Marocains lancent des piques avec humour et s'amusent à les "trôler", toujours dans un esprit festif.

Youssou, Sénégalais résident à Rabat, magnifie la grande sympathie du peuple marocain envers les Sénégalais. Tout en priant pour une victoire de son pays, il affirme avec conviction, "nous avons une grande confiance en notre équipe. Ce sont eux qui ont peur de nous et qui ne voulaient pas nous affronter, mais Dieu en a décidé autrement. C'est une finale, et une finale, il faut la gagner."

Avant d'ajouter, sourire aux lèvres, que se sera surtout "un grand moment de football entre deux équipes joueuses ".