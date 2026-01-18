Sénégal: Pire - Une dizaine d'individus encagoulés et armés emportent de l'argent et divers effets personnels à la base de l'entreprise Arezki

Pire (Tivaouane) — Un vol à main armée a été perpétré par une dizaine d'individus encagoulés et armés dans la nuit du mercredi au jeudi dans la base de l'entreprise de BTP Arezki, située à Pire, département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS auprès des responsables de ladite société.

Selon les informations recueillies sur place, "un groupe d'environ une dizaine d'individus encagoulés, armés notamment de fusils de chasse, d'arrache-clous et de machettes, s'est introduit aux environs de 2 heures du matin, dans l'enceinte de l'entreprise après avoir découpé la clôture grillagée".

"Les malfaiteurs ont maîtrisé six employés, après avoir forcé les portes d'accès de six engins de chantier de type Corimec. Ils ont ensuite vandalisé les lieux et effectué des tirs de sommation avant de prendre la fuite", précisent les responsables.

Selon eux "les assaillants ont emporté, dans leur retraite une somme de 75 000 francs CFA, deux téléphones portables, un téléviseur, ainsi que divers effets personnels". "Le bilan fait état aussi de deux blessés légers, notamment un chauffeur de camion-toupie et un apprenti conducteur de pompe à béton de l'entreprise Arezki, qui intervient dans la construction routière", ajoutent-ils

La brigade de gendarmerie de Tivaouane, arrivée sur place peu après avoir reçu l'alerte à 2h14mn, a ouvert une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de ce vol à main armée.