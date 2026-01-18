Maroc: Les quotidiens anticipent la finale de la CAN Sénégal-Maroc

Dakar — Les journaux reçus samedi à l'Agence de presse sénégalaise (APS) abordent différents sujets dont la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) opposant pour la première fois, le Sénégal et le Maroc, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (Maroc), la visite de courtoisie du Premier ministre Ousmane Sonko au Khalife des layènes, ainsi que le décès accidentel d'un militaire sénégalais de la Minusma.

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 opposera le Maroc au Sénégal ce dimanche 18 janvier à Rabat. Le match se déroulera au Prince Moulay Abdellah Stadium et le coup d'envoi sera donné à 20h00 (heure locale).

Le Maroc, pays hôte de cette édition, s'est qualifié en battant le Nigeria aux tirs au but, tandis que le Sénégal, a éliminé l'Égypte en demi-finale.

"Ce dimanche à 20 heures, Rabat, sera le théâtre d'un sommet continental, le Sénégal et le Maroc, se disputent la finale de la 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) une deuxième étoile, devenue symbole de domination", rapporte Sud Quotidien qui met à sa une "Deux étoiles pour un trône".

"En quête d'une 2e étoile, les Lions de la Téranga dans un environnement très hostile. Les Marocains espèrent un 2e sacre, 50 ans après celui de 1976", écrit Vox Populi.

"La guerre des étoiles", dit L'Observateur, soulignant que "l'équipe nationale du Sénégal, opposée au Maroc, ce dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) rêve d'une deuxième étoile après celle de 2022 au Cameroun tandis que le pays hôte souhaite mettre fin à 50 ans de disette".

L'As rapporte que" le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, sera le théâtre d'une confrontation historique et électrisante entre le Sénégal et le Maroc, deux équipes qui s'affrontent pour la première fois en finale de la CAN avec un objectif commun : décrocher une deuxième étoile continentale". "Duel de Lions pour une couronne en or", met à sa une la publication.

"Deux Lions pour une seule proie", affiche de son côté Le Soleil.

La même publication s'est fait l'écho de la visite de courtoisie du Premier ministre, Ousmane Sonko, au Khalife des Layènes, en prélude de la 146e édition de l'Appel du vénéré Seydina Limamou Laye qui sera célébrée, lundi.

"Le Premier ministre, Ousmane Sonko et le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, accompagnés d'une forte délégation, ont effectué, hier, une visite de courtoisie au Khalife général des layènes, Mouhamadou Lamine Laye. Le chef du gouvernement a appelé les Sénégalais, à cette occasion, à s'inspirer des enseignements de Seydina Limamou Laye pour promouvoir la justice sociale et l'égalité", écrit le Soleil.

"Une délégation gouvernementale reçue par le Khalife des layènes", note Sud Quotidien.

Le journal Le Quotidien met en avant dans son édition du jour, le décès accidentel d'un militaire sénégalais mis à la disposition de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

"Ce militaire sénégalais a perdu la vie et sept autres ont été blessés dont cinq gravement, lors d'un accident de la circulation survenu, vendredi, 16 janvier 2026 en République centrafricaine. L'accident a impliqué un véhicule du 4e détachement sénégalais d'intervention de la Minusca alors qu'il effectuait une patrouille de liaison à proximité du village de Yenga, dans le nord-ouest du pays", indique le journal.