Sénégal: Bignona - Le SELS dénonce l'abandon' des animateurs des cases des tout-petits

Bignona — Le secrétaire général départemental du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), Yancouba Badji, a dénoncé, vendredi, à Bignona (sud) un "abandon" des animateurs polyvalents des cases des tout-petits par l'État, appelant à une régularisation de leur statut.

"Depuis 2002, aucune formation n'a été organisée pour les animateurs polyvalents des cases des tout-petits alors que la norme prévoit deux ans avant de bénéficier d'une formation. C'est une situation inacceptable, un oubli, un abandon et un mépris de la part de l'État et de l'Agence nationale de la case des tout-petits", a-t-il fustigé.

M. Badji, intervenait, lors d'une rencontre, avec les animateurs des cases des tout-petits du département de Bignona.

Selon lui, "la majorité de ces animateurs cumulent plus de cinq années de service sans formation alors que le seuil est à deux ans".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le SELS exige ainsi "la convocation et la formation sans délai " des animateurs, afin de leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail et de contribuer efficacement à la qualité de l'éducation préscolaire, a-t-il fait valoir.

"Le syndicat réclame aussi la publication "immédiate" de la liste des animateurs devant bénéficier d'une formation dans les Centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) et s'oppose à toute introduction de critères d'âge ou de diplôme dans le processus de sélection", a-t-il ajouté, rappelant que les animateurs "ont toujours été formés sans critère d'âge, ni de diplôme".

"La gestion des cases des tout-petits, est communautaire et repose sur le choix des populations locales ", a encore dit M. Badji, précisant que le SELS n'exclut pas de passer à "la vitesse supérieure " pour la régularisation de ces animateurs, en menant des actions telles que des marches, des sit-in ou une grève de la faim.