Sénégal: CAN 2025 - Le coup de gueule de Pape Thiaw

17 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N, envoyé spécial à Rabat (Maroc)

La finale de la CAN 2025 est prévue ce dimanche 18 janvier 2026. À la veille de ce dernier match, le Sénégal devait tenir sa conférence de presse à 11 heures, heure marocaine, 10 h GMT. Mais un retard occasionné à cause de l'escorte a empêché la délégation sénégalaise d'être à l'heure. Ce retard, ajouté aux soucis de ce vendredi, a entraîné le coup de gueule de Pape Thiaw.

Le sélectionneur du Sénégal se dit scandalisé par un tel manque de professionnalisme. Selon lui, il est inadmissible que la délégation sénégalaise soit arrivée à Rabat sans sécurité, livrée à elle-même.

« Vous avez vu ce qui s'est passé hier. J'aurais préféré ne pas en parler, mais je pense que le football ne doit pas nous amener à faire certaines choses. Aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. La CAN, c'est une compétition que personne ne regardait vraiment avant, et aujourd'hui nous l'avons élevée très haut. Il ne faut pas gâcher cela. Ce qui s'est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal, qui dispute une finale, ne doit jamais être laissée à la merci d'une marée humaine. Les joueurs étaient en danger, tout pouvait arriver face à des personnes mal intentionnées. Cela ne doit pas se produire, surtout entre pays frères », a clamé Pape Thiaw, applaudi par les journalistes présents dans la salle de conférence de presse du stade Moulay Hassan de Rabat.

