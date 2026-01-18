Maroc: CAN 2025 / Maroc-Sénégal - Coéquipiers en club, rivaux pour une deuxième étoile

Le rideau va tomber ce dimanche à 19h00 GMT au stade Moulay Idriss de Rabat, théâtre de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc.

Une affiche de rêve entre les deux meilleures nations du continent selon le classement FIFA : le Maroc, pays hôte et vainqueur de la CAN en 1976, et le Sénégal, vainqueur en 2022, finaliste de trois des quatre dernières éditions.

Un duel royal entre la Lions du Sénégal et ceux de l'Atlas, symbole de la suprématie actuelle du football africain.

Deux géants pour une deuxième étoile

Les enjeux sont immenses. Le Maroc rêve de soulever une deuxième Coupe d'Afrique, cinquante ans après son unique sacre. Pour les Lions de l'Atlas, cette finale est celle de la consécration d'une génération dorée, forgée par la demi-finale historique du Mondial 2022 au Qatar.

En face, le Sénégal vise la confirmation. Lauréat de la CAN 2021 (jouée en 2022 au Cameroun à cause de la pandémie), le groupe de Pape Thiaw poursuit sa marche vers l'histoire, avec la possibilité de remporter une deuxième CAN lors des trois dernières éditions.

Une finale entre frères de club

Cette finale aura aussi un parfum de retrouvailles entre coéquipiers en club devenus adversaires d'un soir.

À Al Hilal, Kalidou Koulibaly et Yassine Bono, capitaines emblématiques, ne pourront croiser le fer : Si Bono sera présent, Koulibaly sera suspendu pour cumul de cartons jaunes. Une ironie du destin pour le défenseur sénégalais, déjà privé de la finale 2019 pour la même raison.

Au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et Ibrahima Mbaye s'apprêtent à s'affronter dans un duel d'amis où l'un rentrera triomphant, l'autre déçu.

Même scénario du côté de Villarreal, où Pape Guèye et Ilias Akhomach portent habituellement les mêmes couleurs, mais dont les chemins se sépareront le temps d'une soirée électrique.

Enfin, le face-à-face entre Habib Diarra (Sénégal) et Chemsdine Talbi (Maroc) promettait d'être intense, mais le premier est suspendu pour cumul de cartons, tandis que le second pourrait démarrer sur le banc.

Une ferveur sans précédent

À Rabat comme à Dakar, la fièvre est totale. Depuis plusieurs jours, la capitale marocaine vit au rythme des drapeaux, des klaxons et des chants de supporters. Côté billetterie, la tension est à son comble : impossible de trouver un ticket, tant la demande a explosé. Les prix ont flambé sur le marché parallèle, atteignant des montants vertigineux.

Dans les rues de Dakar, Thiès, Casablanca ou Marrakech, les fans se préparent à vivre une soirée d'émotion, entre prières, espoirs et fierté nationale.

Une apothéose annoncée

Sur le plan sportif, le duel s'annonce tactiquement riche : la rigueur défensive marocaine face à la maîtrise technique sénégalaise. Les deux sélections, réputées pour leur discipline et leur jeu durant cette CAN, incarnent le renouveau du football africain.

Les absences notables n'enlèveront rien à la qualité du spectacle attendu. Entre la recherche d'une deuxième étoile et le poids de l'histoire, cette finale réunit tous les ingrédients d'un moment légendaire.

Dimanche à 19h00 GMT, le monde du foot entière aura les yeux rivés sur Rabat, pour célébrer l'apothéose de cette CAN marocaine. Que le meilleur des Lions rugisse le plus fort.