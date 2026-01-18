Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 janvier 2026

revue de presse

Finale Can 2025 Sénégal vs Maroc : La constance face à l'ambition

C’est l’épilogue tant attendu de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Ce dimanche à 19h GMT, le Sénégal affronte le Maroc pays hôte, à Rabat en finale d’un tournoi qui aura tenu toutes ses promesses.

Une affiche inédite, pour la première fois, le Sénégal affrontera le Maroc en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour les Lions de la Teranga, il s’agit d’une troisième finale sur les quatre dernières éditions, preuve éclatante d’une constance rare au sommet du football africain. Quant aux Lions de l'Atlas, cette finale signifie l'ambition de décrocher leur deuxième étoile depuis 1976. [Source allAfrica]

Ouganda : Yoweri Museveni proclamé vainqueur de la présidentielle

Yoweri Museveni, président de l’Ouganda depuis 1986, a remporté l’élection présidentielle avec 71,65 % des voix, selon la commission électorale. Son rival, Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, obtient 24,72 % des suffrages.

Cette réélection assure à Museveni un septième mandat consécutif, prolongeant près de 40 ans de pouvoir après des modifications constitutionnelles ayant supprimé les limites d’âge et de mandats présidentiels. Avant le scrutin, l’accès à Internet avait été suspendu dans le pays. L’ONU a dénoncé un climat électoral marqué par la répression et l’intimidation. [Source Africanews]

Guinée: Investi, Doumbouya promet une « Guinée de paix et de prospérité »

Élu à l’issue du scrutin du 28 décembre 2025, le général Mamadi Doumbouya a prêté serment samedi à Conakry en présence de plusieurs chefs d’État africains, s’engageant à placer l’unité nationale, la bonne gouvernance et le développement inclusif au cœur de son mandat.

Le général Mamadi Doumbouya a été officiellement investi samedi président de la République de Guinée lors d’une cérémonie solennelle au stade Général Lansana Conté de Nongo, en présence de plusieurs chefs d’État africains.

Élu dès le premier tour de la présidentielle du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya a remporté une large victoire avec 86,72 % des suffrages valablement exprimés, selon les résultats proclamés le 30 décembre par la Directrice générale des élections (DGE), Djenabou Touré et confirmés par la Cour suprême. [Source Apanews]

Côte d'Ivoire : Jérôme Patrick Achi élu nouveau président de l'Assemblée nationale avec 84,98% des voix

Jérôme Patrick Achi, l'ancien Premier ministre ivoirien, par ailleurs, député de la circonscription d'Adzopé, est le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Candidat du parti présidentiel ivoirien au poste de president de l'Assemblée nationale pour la législature 2026-2030, il a été élu le samedi 17 janvier 2026 au cours de la séance inaugurale de la troisième législature avec 215 voix, soit 84,98% des suffrages exprimés contre 36 voix, soit 14,23% des suffrages exprimés pour son adversaire, Yao Yao Lazare du PDCI-RDA.

Il succède ainsi à Adama Bictogo qui a dirigé la chambre basse du parlement ivoirien de juin 2022 au 16 janvier 2026. [Source Abidjan.net]

Mozambique : 2 361 nouveaux enseignants recrutés

Le Mozambique renforce son plan éducatif en 2026 avec l’embauche de 2 361 nouveaux enseignants, dont 40 éducateurs de la petite enfance. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l’enseignement, réduire le ratio élèves/enseignant et favoriser l’accès à l’éducation notamment dans les zones rurales.

Elle s’inscrit dans le cadre du Plan économique et social et du budget de l’État pour 2026, qui priorise le développement du capital humain comme moteur de croissance. [Source Africa 24]

Réforme de l’ONU : L’Afrique exige deux sièges permanents au Conseil de sécurité

Le Groupe africain aux Nations unies a récemment réitéré avec fermeté sa demande historique d’une réforme profonde du Conseil de sécurité.

Dans un communiqué officiel, le collectif, présidé actuellement par le Lesotho, exige l’octroi à l’Afrique d’au moins deux sièges permanents assortis du droit de veto, ainsi que cinq sièges non permanents supplémentaires. Cette position, formulée à l’approche du Sommet du futur de septembre 2024, marque une volonté renouvelée du continent de briser l’immobilisme qui entoure ce dossier.

La revendication s’appuie sur deux textes fondateurs : le Consensus d’Ezulwini (2005) et la Déclaration de Syrte (2005). Le Groupe africain ne se contente pas d’une simple représentation accrue. Il critique une architecture internationale « non représentative » et anachronique, jugée incapable de refléter les réalités géopolitiques du XXIe siècle. [Source Africapresse]

Mali : Le journal Jeune Afrique banni par les autorités de Bamako

Le paysage médiatique malien continue de se restreindre. Dans une décision officielle datée du 16 janvier 2026, le gouvernement de transition, par la voix du ministre de l’Administration territoriale, le général Abdoulaye Maïga, a annoncé l’interdiction formelle de circuler, distribuer ou vendre le journal Jeune Afrique sur l’ensemble du territoire.

Pour motiver cette interdiction, le communiqué officiel du ministère invoque la nécessité de préserver l’ordre public. Les autorités reprochent au magazine d’avoir publié des accusations qu’elles qualifient de fallacieuses et de subversives. Le gouvernement de Bamako va plus loin en accusant le titre d’apologie du terrorisme, de diffamation et d’incitation à la haine. [Source Afrik.com]

Cameroun : Il y a trois ans disparaissait Martinez Zogo, animateur radio et directeur d'Amplitude FM

Au Cameroun, il y a trois ans, disparaissait l'animateur radio Martinez Zogo. Trois ans plus tard, son corps est toujours à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le 17 janvier 2023, c'est la dernière fois que ses proches et ses collègues le voient vivant. Cinq jours plus tard, son corps est découvert, nu et supplicié, abandonné sur un terrain vague, dans la banlieue de Yaoundé.

L'assassinat de Martinez Zogo a provoqué une onde de choc. L'animateur de l'émission Embouteillages était connu dans la capitale pour ses dénonciations des turpitudes des puissants. [Source RFI]

RDC-Rwanda : Echanges avant la réunion de haut niveau

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, et son homologue togolais, Robert Dussey, ont signé vendredi à Lomé un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de toutes catégories de passeports, marquant une avancée dans les relations entre les deux pays.

La signature de cet accord est intervenue en marge d'une réunion de haut niveau consacrée au renforcement de la cohérence et à la consolidation du processus de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda et dans la région des Grands Lacs.

Le ministre Nduhungirehe se trouve à Lomé spécialement pour participer à cette importante rencontre régionale qui s’est déroulé samedi. [Source Togonews]

Gabon - Secteur pétrolier : L’ONEP brandit l’ultimatum d’une grève générale au 31 janvier 2026

Dans un courrier officiel daté de janvier 2026, l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) a adressé un ultimatum clair aux principales sociétés pétrolières et de services opérant au Gabon. Faute de satisfaction des revendications professionnelles accumulées depuis plus de deux ans, un arrêt concerté de travail pourrait intervenir dès le 31 janvier 2026 à 23h59, faisant planer la menace d’une paralysie du secteur.

Le ton est ferme, juridique et sans ambiguïté. S’appuyant sur l’article 379 du Code du travail, qui encadre le droit de grève, l’ONEP, syndicat majoritaire dans le secteur pétrolier, estime que « la limite de la paix sociale, lorsque le dialogue social tend vers le dilatoire, est la grève ». Une formule lourde de sens dans un contexte social déjà fragilisé, notamment à Port-Gentil, capitale économique du pays. [Source GabonMediaTime]