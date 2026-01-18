Afrique: Finale Sénégal-Maroc - 'Une célébration de la fraternité africaine avant tout', selon le ministre de l'intégration

À l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue le dimanche 18 janvier 2026, opposant les sélections nationales du Sénégal et du Maroc, le Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a appelé à placer cet événement sportif sous le signe de la fraternité et de l'unité entre les deux peuples.

Dans un communiqué officiel, le ministère a souligné que cette rencontre dépasse le simple cadre de la compétition sportive. Elle constitue avant tout une célébration des liens historiques, économiques, humains et spirituels profonds qui unissent le Sénégal et le Maroc depuis des siècles. Des relations qualifiées d'excellentes, fondées sur le respect mutuel, la solidarité et une vision commune des enjeux africains et internationaux.

Le département ministériel a également salué l'attitude du Royaume du Maroc depuis le début de la compétition, mettant en avant une coopération jugée exemplaire et fidèle à l'amitié séculaire entre les deux pays. Les autorités sénégalaises ont exprimé leur satisfaction face à cette constance fraternelle et ont adressé leurs remerciements au gouvernement marocain.

Pour le Sénégal, le sport, et particulièrement le football, demeure un puissant levier de rapprochement entre les peuples et de renforcement de la cohésion. La finale de la CAN doit ainsi être vécue comme une fête du talent africain, de l'unité du continent et de la fraternité entre les peuples sénégalais et marocain, au-delà de toute considération conjoncturelle.

Enfin, le Ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a lancé un appel solennel à l'ensemble des acteurs, supporters et à l'opinion publique afin de préserver un esprit de responsabilité, de respect et de fair-play. Un comportement exemplaire, selon le communiqué, est essentiel pour honorer la solidité des relations sénégalo-marocaines et préserver l'image du football africain sur la scène internationale.