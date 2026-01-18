Sénégal: CAN 2025 - Matam dans l'ambiance de la Finale

La onzième région, à l'instar de plusieurs autres du Sénégal, baigne déjà dans l'ambiance de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 qui opposera le Sénégal au Maroc, demain dimanche au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. À quelques heures de ce duel entre les Lions de la Téranga et ceux de l'Atlas, l'excitation est visible dans bon nombre de localités de la région pour ce rendez vous où l'équipe du Sénégal affiche sa détermination à décrocher un deuxième titre continental, après celui de 2021 au Cameroun.

Dans les villes de Ourossogui, carrefour économique et Matam chef lieu de la capitale régionale, l'effervescence est visible tant au point de vue de l'animation que celui de la décoration. Au niveau des artères principales des quartiers, des drapelets sont accrochés sur les poteaux électriques et les arbres sont peints de vert, jaune et rouge, tout comme les trottoirs. De concert, les populations affichent un soutien indéfectible aux Lions en leur souhaitant un nouveau sacre.

Dans cette euphorie d'avant match, commerçants et marchands ambulants se frottent les mains. La vente des produits sportifs aux couleurs du Sénégal a augmenté avec une demande croissante sur les écharpes, les maillots, les casquettes, les autocollants et les vuvuzelas...

Trois fils de la région figurent dans l'équipe nationale de football du Sénégal. Il s'agit de : Kalidou Koulibaly, capitaine de l'équipe des lions, joueur du club saoudien d'Al-Hilal, Boulaye Dia attaquant à la Lazio (SS Lazio), Mory Diaw, gardien de but qui joue actuellement pour le Havre AC en Ligue1/