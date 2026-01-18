Ile Maurice: Nuzhah Bibi Dowlut - Sortie des ronces de l'Extended Programme pour glaner des lauriers en SC

La détermination, le soutien et le travail acharné peuvent renverser les obstacles. Ainsi, l'histoire de Nuzhah Bibi Dowlut, première élève du Patten College Girls, à avoir évolué au sein de l'Extended Programme jusqu'en Grade 12, après avoir brillamment obtenu le National Certificate of Education (NCE) ainsi que les examens de Cambridge O Level.

Le recteur du collège, Endy Patten, n'est qu'éloges à son sujet : «En tant que première élève de Patten College Girls à accéder au Grade 12 par le biais de l'Extended Programme, Nuzhah est devenue un emblème d'espoir et d'inspiration pour les étudiants du pays. Son parcours illustre le principe selon lequel l'échec ne constitue jamais une incapacité, et les revers ne signifient en aucun cas la défaite.»

L'Extended Programme a été conçu pour les élèves n'ayant pas atteint les standards minimaux au PSAC à la fin du cycle primaire. Ces élèves suivent un cursus adapté de quatre ans, bénéficiant d'un soutien supplémentaire en littératie, numératie et compétences de vie afin de se préparer aux examens du National Certificate of Education (NCE). Bien que ce programme ait pour objectif d'offrir plus de temps et un enseignement différencié, il est souvent critiqué pour son taux d'échec élevé - 94,7 % d'échec pour sa dernière cohorte -, laissant de nombreux jeunes sans qualification reconnue.

L'histoire de Nuzhah illustre la résilience, la discipline et la puissance transformatrice de l'éducation inclusive. Après avoir échoué au Primary School Achievement Certificate (PSAC), elle a intégré le Extended Programme en 2018, souvent critiqué pour ses taux d'abandon élevés. Pourtant, grâce à sa persévérance et au soutien indéfectible de ses enseignants, elle a progressivement consolidé ses compétences et sa confiance en soi, démontrant que les difficultés scolaires rencontrées en début de parcours ne déterminent pas l'avenir d'un élève.

Pour Ajherghen Cootthen, enseignant d'Economics, «la réussite de Nuzhah n'est pas seulement un triomphe personnel ; elle témoigne du potentiel des parcours éducatifs alternatifs. Son histoire montre que les revers scolaires précoces ne définissent pas l'avenir d'un élève et qu'avec le bon soutien, chaque apprenant peut réussir».

Depuis le Grade 10, Nuzhah montre une détermination constante, une discipline exemplaire et une attitude positive envers l'apprentissage. «Bien qu'elle ait rencontré des difficultés en calcul, une approche différenciée lui a permis de gagner en confiance et de progresser régulièrement. Ses résultats, notamment un B en Business Studies et un C en Commerce, témoignent de son travail acharné et de sa persévérance», a souligné Javed K. Khodabocus, éducateur de Business Studies et de Commerce.

Au-delà de ses réussites scolaires, Nuzhah s'est distinguée par son engagement dans les activités périscolaires. Animée par une passion environnementale, elle a participé activement à des projets écologiques, défendant une démarche durable au sein de son établissement. Son implication dans des projets STEM a révélé sa curiosité et son esprit d'innovation, tandis que ses interventions régulières lors des assemblées matinales ont mis en avant ses compétences en leadership et en communication, inspirant ses camarades.

«Son accomplissement le plus significatif est survenu en 2023 lorsqu'elle a remporté le prestigieux concours Science Quest, organisé par le Rajiv Gandhi Science Centre. Cette victoire a non seulement mis en évidence ses aptitudes scientifiques, mais a également renforcé sa confiance en elle, sa motivation et son efficacité personnelle. Ces qualités sont devenues le moteur de son engagement scolaire, lui permettant d'exceller aux examens du NCE et du O Level», a déclaré Pritimah Rathoa Bhageerutty, éducatrice en sciences et coordinatrice des projets environnementaux.

Pour Farouk Hamuth et Nooreen MahadawooHamuth, du Patten College Boys, «issus du département des garçons, nous avons eu l'occasion de rencontrer Nuzhah Dowlut lors d'ateliers, de compétitions scolaires et de divers événements. Si les enseignants du département des filles ne nous avaient pas mentionné qu'elle venait de l'Extended Programme, nous ne l'aurions jamais deviné.

Dans nos interactions avec elle, nous avons constaté une grande maturité dans sa réflexion. Sa maîtrise de l'anglais à l'oral est impressionnante, et les présentations qu'elle a réalisées lors de compétitions nationales, avec ses camarades, étaient constructives et engageantes. Considérant son parcours, de l'Extended Programme à la réussite des examens du O Level, son accomplissement est véritablement remarquable. Son histoire est un exemple puissant et une source de motivation pour les élèves en difficulté, démontrant que la persévérance et la détermination mènent au succès. Nous lui souhaitons plein de réussite dans ses études futures et lui adressons nos sincères félicitations.»

Son parcours rappelle que chaque élève est unique et que révéler le potentiel individuel à chaque étape est essentiel. Ces caractéristiques, associées à son engagement académique et extrascolaire, ont joué un rôle déterminant dans son succès exceptionnel. Ainsi, son parcours représente une étape significative dans la mission de Patten College Girls en faveur d'une Éducation pour Tous, et souligne que la résilience, le soutien et les opportunités inclusives ont le potentiel de transformer les défis en réussites remarquables.