Ile Maurice: Pour Ouday Chuttoo, 17 ans, l'échec est un levier

17 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Autre réussite, autre méthode. Ouday Chuttoo, 17 ans, habitant de Triolet et élève à l'Adolphe de Plevitz State Secondary School, à Grand-Baie.

Derrière son School Certificate, dit-il, se cachent des nuits blanches, du stress et une fatigue mentale parfois difficile à gérer. Ses révisions, menées à la maison et à la bibliothèque du collège, ont été rythmées par des pauses, de la méditation, avec des outils de gestion du temps et le soutien constant de ses enseignants et amis.

Sa fierté est particulièrement marquée pour l'anglais, une matière qui lui tient à coeur et dans laquelle il s'épanouit pleinement. Déjà auteur à 16 ans d'un roman, The Ashes of Tomorrow, Ouday a choisi sans hésitation la filière des langues. Il y voit un prolongement naturel de sa passion pour la lecture et l'écriture, mais aussi un tremplin pour ses ambitions futures. Aujourd'hui, il se projette vers le Higher School Certificate avec davantage de confiance, nourrissant l'ambition de devenir juriste, puis de s'engager en politique pour servir son pays.

Les résultats, affirme-t-il, ne définissent pas une vie. L'échec, loin d'être une fin, peut devenir un puissant levier de réorientation. Il illustre ses propos par son propre parcours, évoquant son abandon des Add Maths et son choix assumé pour le Travel and Tourism, discipline dans laquelle il a su progresser de manière spectaculaire.

