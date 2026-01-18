Sénégal/Maroc: L'effervescence gagne les rues et quartiers de Dakar, à l'approche de la finale Sénégal-Maroc

Dakar — L'ambiance commence à battre son plein dans les rues et quartiers de Dakar, à l'approche de la finale de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) 2025 qui opposera le Sénégal au Maroc, ce dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les Lions vont tenter de décrocher leur deuxième titre continental, après celui de 2021 au Cameroun.

À quelques heures de ce duel de Lions, la capitale sénégalaise, s'est réveillée ce samedi sous un temps un peu ensoleillé, avec un vent frais, dans une excitation palpable et une ambiance rappelant les grands rendez-vous de sport de la Nation. Les rues des quartiers de la capitale sont parées du vert, jaune et rouge, tandis que les discussions dans les lieux publics, grand-places et marchés ne tournent qu'autour du match de demain.

Sur la Voie de dégagement nord(VDN), en face du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), une ambiance inhabituelle règne sur une station-service. Des jeunes et femmes habillés aux couleurs du drapeau national, munis de drapelets dansent au rythme des percussions de trois batteurs de tam-tam, devant un portrait géant du milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal , Idrissa Gana Guèye.

Choisi comme égérie de cette station-service, dans le cadre de la CAN 2025, le portrait géant d'Idrissa Gana Guèye est utilisé, ici pour attirer les clients et raviver l'animation sur place.

Des commerçants profitent à chaque arrêt de conducteurs de véhicules au niveau de cette station-service, pour vendre des articles liés à l'équipe nationale, tels que des maillots, des casquettes et des écharpes. La demande pour ces produits a augmenté de manière significative à mesure que cette affiche Sénégal-Maroc approche.

L'effervescence croissante à l'approche de l'événement de dimanche, attire d'autres supporters, et passants, au niveau de l'esplanade de la station-service, pour discuter de la "fête du football" africain.

S'adressant à la foule de supporters, un jeune passant lance : "c'est très tôt pour commencer la fête !".

"Une finale, c'est comme un festival. L'ambiance doit commencer très tôt ", réagi dans la foulée un jeune assis sur une moto portant le maillot du Sénégal.

Des supporters sénégalais manifestent dans les rues et grandes artères de la ville de Dakar, leur fort soutien, à l' équipe nationale de football, en portant aussi le maillot national.

À la Médina, quartier dakarois proche du centre-ville, de grands drapeaux colorés sont hissés sur les balcons et toits des immeubles.

Les rues, les trottoirs, les arbres et poteux électriques de ce fief du Jaaraf de Dakar (Ligue 1) sont peints aux couleurs " vert, jaune et rouge".

Cette commune historique de Dakar a vu la sélection de trois de ses fils, notamment Pathé Ciss, El Hadji Malick Ndiaye et Chérif Ndiaye, dans l'équipe nationale de football, sous la houlette du sélectionneur Pape Thiaw.

La Médina prie pour que ces ambassadeurs reviennent avec cette deuxième étoile continentale convoitée par le Sénégal.

Les photos des trois joueurs de Médina sont visibles un peu partout au coeur de ce quartier, où des jeunes ont également changé de look, en portant des boubous traditionnels aux couleurs du Sénégal.

Sur les grandes places, devantures de boutiques, la finale entre les Lions de la Téranga et les Lions de l'Atlas, est le seul sujet de discussion. Chacun donne son avis et se projette sur l'issue de cette rencontre.

À une vingtaine de kilomètres de la Médina, dans la banlieue de Dakar plus précisément à l'unité 4 de Keur Massar, un quartier de la commune de Keur Massar nord, des jeunes ont commencé également à peindre les arbres, murs, et places publiques. Comme en 2022, une année marquée par une participation glorieuse des Lions à la Coupe d'Afrique des nations, Mali 2022, et à la Coupe du monde de football au Japon, la jeune génération veut à son tour supporter à sa manière l'équipe nationale.

Malang, un des jeunes de ce quartier a indiqué qu' un appel à contribution a été lancé depuis la qualification des Lions en finale pour l'achat de matériel et de peinture pour décorer leur cité.

Les jeunes de l'unité 4 ont entamé ainsi, jeudi, la décoration de leur quartier dans une ambiance festive. Munis de portables, certains immortalisent le travail effectué pour le partager dans des groupes WhatsApp.

" Comme en 2022, nous allons faire la même chose. Demain, nous espérons célébrer notre deuxième étoile ", dit Mamadou Wade.

Au centre-ville de Dakar, vers la gare routière Petersen, les vendeurs se frottent la main. Les maillots, sifflets vuvuzela, drapeaux, drapelets s'arrachent comme du pain.

Les dakarois veulent à tout prix se doter d'effigies et symboles de la Nation avant le coup d'envoi de la finale.

En attendant, dans les différents fan-zones comme celle du village de la CAN, plusieurs activités d'animation sont prévues, entre samedi et dimanche, pour maintenir la ferveur populaire des supporters jusqu'au coup de sifflet final.