Sénégal: Moussa Niakhaté - 'Nous allons tout faire pour remporter la finale de la CAN'

Rabat — Le défenseur sénégalais, Moussa Niakhaté, a réaffirmé la détermination de ses coéquipiers à "tout donner sur le terrain" pour remporter la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Maroc, pays hôte, malgré l'avantage du terrain et du public adverse.

"Nous avons bien travaillé pendant tous ces mois pour bien terminer comme jamais auparavant. Le match se jouera à domicile pour eux avec leur public, mais nous avons l'habitude de jouer dans ce type d'ambiance. Nous allons ramener la coupe à Dakar, fêter avec nos familles et nos coéquipiers qui ne sont pas là, et nous donnerons tout sur le terrain", a-t-il dit.

S'exprimant en conférence de presse à la veille de la finale prévue à Rabat, à 19h GMT, il a rappelé que le football reste un jeu et que l'expérience joue un rôle important face à l'adversaire et à son public.

"Nous sommes ici en finale grâce au respect et à la détermination. Nous avons senti, tout au long du tournoi, que le Sénégal et le Maroc sont des pays frères, et il ne faut pas que cela se gâche, surtout dans les dernières 48 heures d'avant-match. Il y aura un seul vainqueur : le Maroc ou le Sénégal. Nous allons tout faire pour que ce soit nous. Nous le méritons, et notre peuple le mérite", a-t-il dit.

Interpellé sur cette quatrième finale d'une CAN du Sénégal, Moussa Niakhaté s'est réjoui de la constance du football sénégalais ces dernières années. "Nous en sommes satisfaits, c'est exceptionnel, surtout quand on compare avec le niveau de nos adversaires. C'est le résultat d'un travail de longue haleine qui a commencé il y a dix ans, et notre génération récolte aujourd'hui les fruits de ce travail. Le coach a bien repris le relais", a-t-il expliqué.

Le joueur de l'Olympique de Lyon a souligné "l'importance de l'engagement des jeunes joueurs et de l'encadrement des anciens". "Nous avons des jeunes qui veulent rejoindre cette sélection avec le coeur pour bien faire, et les anciens, qui ont connu des moments plus compliqués en équipe nationale, nous transmettent leur expérience du football africain", a-t-il relevé.

"Cela fait que pour le Sénégal, atteindre les demi-finales est devenu un minimum, et la finale est désormais une habitude. Sur ces finales, nous n'avons gagné qu'une fois, et c'est un objectif que nous voulons atteindre demain en remportant cette CAN", a-t-il encore soutenu

Le défenseur sénégalais a souligné que, si cette finale devait marquer la fin du parcours de Sadio Mané en CAN après six éditions, elle témoignerait de sa longévité et de sa régularité au plus haut niveau.

Le capitaine des Lions, buteur et meilleur joueur de la demi-finale contre l'Égypte, a laissé entendre qu'il pourrait disputer son dernier match en Coupe d'Afrique des nations. "Nous nous devons de ramener cette deuxième étoile pour lui. Cela ferait de Sadio l'un des meilleurs joueurs que le continent ait connus", a déclaré Moussa Niakhaté.

Il a qualifié l'attaquant sénégalais de "joueur exceptionnel", estimant qu'il "méritait un Ballon d'Or". Moussa Niakhaté a également mis en avant l'humilité de Mané et son attachement à l'équipe nationale, indiquant que ce dernier avait facilité son intégration en sélection avant la Coupe du monde 2022.

De son côté, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a estimé que la décision d'un éventuel retrait de Sadio Mané de la sélection ne saurait être strictement personnelle. "Il y a tout un peuple derrière lui qui souhaiterait le voir continuer. Il a peut-être pris cette décision à chaud, mais le pays n'est pas d'accord, moi non plus", a-t-il déclaré.

Le technicien sénégalais a rappelé le rôle déterminant joué par Sadio Mané lors du sacre du Sénégal à la CAN 2021, soulignant son humilité, son sens du sacrifice et son engagement au service du pays.