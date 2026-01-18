Maroc/Sénégal: Arrivée des Lions à Rabat - Pape Thiaw fustige une défaillance sécuritaire 'anormale'

Rabat — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dénoncé vendredi une "défaillance sécuritaire" après que ses joueurs ont été exposés à la foule sans encadrement approprié à leur arrivée à la gare de Rabat-Agdal, qualifiant cette situation "d'anormale"' dans le cadre d'une compétition internationale de cette envergure..

"Ce qui s'est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal, laissée au milieu de la foule populaire... Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer face à des personnes mal intentionnées. Cela ne doit pas arriver entre deux pays frères", a-t-il déclaré.

Pape Thiaw s'exprimait en conférence de presse à la veille de la finale opposant le Sénégal au Maroc, prévue dimanche à 19 heures GMT à Rabat.

Le technicien sénégalais a estimé que les enjeux du football ne sauraient justifier de tels manquements. "Je pense que les enjeux du football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. C'est l'image de l'Afrique qui est en jeu", a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette compétition continentale, longtemps sous-estimée, a gagné en visibilité grâce aux performances des joueurs africains. "Notre compétition, que personne ne regardait auparavant, aujourd'hui, ce sont nos joueurs qui l'ont mise en valeur. Il ne faut pas gâcher cela", a-t-il insisté.

Pape Thiaw est également revenu sur l'impératif d'une reconnaissance du football africain au niveau mondial. "L'Afrique a d'excellents joueurs, mais c'est à cause de la CAN que certains n'ont pas remporté le Ballon d'Or, parce qu'on considérait que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or, mais on disait qu'il n'avait gagné qu'une CAN", a-t-il rappelé.

Il a toutefois salué les progrès notés dans l'organisation des compétitions africaines. "Aujourd'hui, il y a une belle organisation et il faut la terminer en beauté. C'est très important", a-t-il insisté.

Le sélectionneur a par ailleurs indiqué que la Fédération sénégalaise de football s'était déjà saisie du dossier et avait communiqué à ce sujet. Il a appelé à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus, estimant que ce genre de situation n'a pas sa place entre "deux pays frères".