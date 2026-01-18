Maroc/Sénégal: Arrivée des Lions à Rabat - Pape Thiaw fustige une défaillance sécuritaire 'anormale'

17 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rabat — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dénoncé vendredi une "défaillance sécuritaire" après que ses joueurs ont été exposés à la foule sans encadrement approprié à leur arrivée à la gare de Rabat-Agdal, qualifiant cette situation "d'anormale"' dans le cadre d'une compétition internationale de cette envergure..

"Ce qui s'est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal, laissée au milieu de la foule populaire... Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer face à des personnes mal intentionnées. Cela ne doit pas arriver entre deux pays frères", a-t-il déclaré.

Pape Thiaw s'exprimait en conférence de presse à la veille de la finale opposant le Sénégal au Maroc, prévue dimanche à 19 heures GMT à Rabat.

Le technicien sénégalais a estimé que les enjeux du football ne sauraient justifier de tels manquements. "Je pense que les enjeux du football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. C'est l'image de l'Afrique qui est en jeu", a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette compétition continentale, longtemps sous-estimée, a gagné en visibilité grâce aux performances des joueurs africains. "Notre compétition, que personne ne regardait auparavant, aujourd'hui, ce sont nos joueurs qui l'ont mise en valeur. Il ne faut pas gâcher cela", a-t-il insisté.

Pape Thiaw est également revenu sur l'impératif d'une reconnaissance du football africain au niveau mondial. "L'Afrique a d'excellents joueurs, mais c'est à cause de la CAN que certains n'ont pas remporté le Ballon d'Or, parce qu'on considérait que ce n'était pas une compétition majeure. Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or, mais on disait qu'il n'avait gagné qu'une CAN", a-t-il rappelé.

Il a toutefois salué les progrès notés dans l'organisation des compétitions africaines. "Aujourd'hui, il y a une belle organisation et il faut la terminer en beauté. C'est très important", a-t-il insisté.

Le sélectionneur a par ailleurs indiqué que la Fédération sénégalaise de football s'était déjà saisie du dossier et avait communiqué à ce sujet. Il a appelé à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus, estimant que ce genre de situation n'a pas sa place entre "deux pays frères".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.