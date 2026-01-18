Afrique: Finale CAN 2025, Regragui mise sur le soutien du public et la gestion de la pression face au Sénégal

Rabat — L'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc, Walid Regragui, a exprimé samedi à Rabat, sa confiance avant la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre le Sénégal, soulignant l'importance de la gestion des émotions, de l'intensité physique et du soutien du public pour remporter le trophée continental à domicile.

"C'est un rêve pour n'importe quel joueur et entraîneur de disputer une finale de CAN à domicile. Nous sommes à la dernière marche, la plus difficile, face à l'une des meilleures équipes d'Afrique et du monde", a déclaré Regragui, lors de la conférence de presse à la veille de la finale à Rabat.

Le coach marocain a salué le parcours du Sénégal, rappelant que les Lions ont su traverser des compétitions difficiles et que la finale constitue "une confrontation entre les deux meilleures équipes africaines". Il a insisté sur la nécessité pour ses joueurs de rester "relâchés" et de ne pas se mettre de pression : "Une finale, c'est du football. Il faut se faire plaisir et surtout gagner."

"Demain (dimanche) en tout cas, on va avoir une belle opposition et on sera obligé d'être bon, sinon on ne va pas exister. Donc, sur ce côté-là on ne peut pas relâcher", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Regragui a rappelé que malgré la fatigue physique, les joueurs sont prêts à "entrer dans l'histoire" et à répondre aux exigences psychologiques d'un tel match. Il a indiqué que tout joueur incapable d'être à 100% ne débutera pas la rencontre, mais que l'équipe dispose de remplaçants capables de maintenir l'intensité et le style de jeu habituel de l'équipe.

Le sélectionneur a également souligné l'importance d'une régularité pour le Maroc. "L'objectif n'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner, puis d'être constants. Nous voulons être présents à chaque édition et construire un cycle durable. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier", a-t-il dit.

Regragui a fait appel au public marocain pour "un soutien maximum". "Le public fera la différence pour nous pousser à la victoire", a-t-il réitéré.