Maroc/Sénégal: Finale CAN 2025 - Pape Thiaw confiant malgré un Maroc annoncé favori

Rabat — Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, s'est dit confiant, samedi à Rabat, à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 face au Maroc, pourtant présenté comme le favori de la compétition.

"Nous nous attendons à un match difficile contre une équipe marocaine joueuse et de grande qualité. Nous resterons fidèles à nos principes. Ce ne sera pas facile pour les deux équipes, mais nous sommes prêts et déterminés. Nous avons envie de ramener cette coupe au Sénégal", a-t-il déclaré.

Pape Thiaw s'exprimait ainsi en conférence de presse, organisée en prélude de la finale prévue dimanche à Rabat à partir de 19 heures GMT.

Reconnaissant la force de l'adversaire, le technicien sénégalais a souligné que le Maroc aborde cette finale avec le statut de favori.

"Le Maroc est favori. Nous sommes deuxièmes au classement africain, mais nous avons travaillé dur pour arriver jusque-là. C'est une finale de rêve et nous allons la jouer de la plus belle des manières", a-t-il assuré.

Selon lui, disputer une finale exige une préparation totale. "Pour jouer une finale, il faut être prêt sur tous les plans : mental, psychologique, technique et tactique'. "Nous affronterons une belle équipe marocaine qui ne cesse de montrer de bonnes choses. Je salue leur parcours, notamment à la Coupe du monde 2022, qui a relevé le niveau du football africain", a-t-il indiqué.

Pape Thiaw a également reconnu l'attente populaire autour de cette rencontre côté marocain.

"Le peuple marocain attend ce titre depuis longtemps. Il faut saluer leur travail. Ce n'est jamais facile d'évoluer devant son public et d'atteindre la finale, mais demain, ils auront en face des Lions affamés qui veulent décrocher une deuxième couronne continentale", a-t-il dit.

Interrogé sur l'arbitrage, le sélectionneur sénégalais a appelé à la sérénité. "Je préfère ne pas en parler. Nous sommes tous humains et l'erreur fait partie du jeu. En tant qu'entraîneur, j'en fais aussi, comme les joueurs sur le terrain. Il faut parfois accepter les décisions. Nous sommes mentalement prêts et nous donnerons tout pour ramener la coupe", a-t-il soutenu.

Il a par ailleurs mis en avant la maturité de son groupe, rappelant le match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre la RD Congo à Kinshasa, remporté (3-2) après une forte pression du public.

"J'ai des joueurs expérimentés, habitués à ce genre de rendez-vous. Nous avons su gérer ce match difficile et rester sereins. J'espère qu'il en sera de même demain", a-t-il affirmé.

Le sélectionneur des Lions a enfin salué l'organisation générale de la CAN par le Maroc, tout en dénonçant l'absence de mesures sécuritaires lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à Rabat, vendredi.

"Nous ne gâcherons jamais une fête du football. Le Maroc a relevé le niveau de la CAN, mais ce qui s'est passé à notre arrivée est anormal", a-t-il dénoncé.