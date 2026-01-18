Sénégal: Sédhiou - Le comité régional de la consommation entérine les nouveaux prix du riz brisé

17 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — Le comité régional de la consommation (CRC) de Sédhiou (sud), s'est réuni, vendredi, pour entériner officiellement les nouveaux prix du riz brisé non parfumé conformément aux décisions du gouvernement pour alléger le coût de la vie, a constaté l'APS.

Ce comité dirigé par le gouverneur de la région de Sédhiou, Diadia Dia, a plafonné le prix du riz brisé à 291 000 FCFA la tonne, 15. 300 FCFA pour le sac de 50 kilogrammes, soit à 310 FCFA le kilogramme.

Selon le gouverneur, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de baisse des prix des denrées de première nécessité, engagée par l'État afin de soulager le panier de la ménagère en ajustant les prix en fonction des réalités géographiques de chaque région

Diadia Dia a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'une application stricte de ces nouveaux tarifs sur l'ensemble du territoire régional.

Il a invité le service régional du commerce à veiller au respect scrupuleux de ces prix auprès des commerçants, en vue de soulager les ménages et garantir un accès équitable à ce produit de grande consommation.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.