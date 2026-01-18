Sénégal: Sédhiou - Le comité régional de la consommation entérine les nouveaux prix du riz brisé

Sédhiou — Le comité régional de la consommation (CRC) de Sédhiou (sud), s'est réuni, vendredi, pour entériner officiellement les nouveaux prix du riz brisé non parfumé conformément aux décisions du gouvernement pour alléger le coût de la vie, a constaté l'APS.

Ce comité dirigé par le gouverneur de la région de Sédhiou, Diadia Dia, a plafonné le prix du riz brisé à 291 000 FCFA la tonne, 15. 300 FCFA pour le sac de 50 kilogrammes, soit à 310 FCFA le kilogramme.

Selon le gouverneur, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de baisse des prix des denrées de première nécessité, engagée par l'État afin de soulager le panier de la ménagère en ajustant les prix en fonction des réalités géographiques de chaque région

Diadia Dia a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'une application stricte de ces nouveaux tarifs sur l'ensemble du territoire régional.

Il a invité le service régional du commerce à veiller au respect scrupuleux de ces prix auprès des commerçants, en vue de soulager les ménages et garantir un accès équitable à ce produit de grande consommation.