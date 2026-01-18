Sénégal: Développement local - Niakhar passe en revue ses actions prioritaires

17 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

- La mairie de Niakhar (Fatick, centre) a accueilli, vendredi, une rencontre consacrée à l'évaluation du document de planification des axes prioritaires mis en oeuvre depuis un an dans la commune, en partenariat avec l'Agence régionale de développement (ARD).

Placée sous l'égide du Forum des acteurs de Niakhar, cette initiative vise à identifier et à renforcer les actions prioritaires susceptibles de stimuler le développement économique de cette collectivité territoriale de la région de Fatick, a-t-on appris des initiateurs.

"La finalité est de permettre à la commune de [Niakhar] de mieux maîtriser son territoire. De nombreux partenaires y interviennent, d'où l'importance d'une synergie d'actions pour garantir l'efficacité des interventions", a expliqué le responsable du suivi - évaluation de l'Association nationale des programmes de développement intégré de Fatick, Dominique Sarr.

Il s'est, par ailleurs, félicité des réalisations sociales et économiques enregistrées au cours de la première année de leur initiative, portant notamment sur "l'aménagement de périmètres maraîchers et les investissements visant la mise en place d'unités de transformation du lait".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le maire de Niakhar, Macodou Séne, a indiqué que la municipalité qu'il dirige travaille à lever les "goulots d'étranglement" qui freinent l'exécution des projets et programmes dans la commune.

"Il n'existe pas encore une synergie suffisante pour rendre nos actions pleinement efficaces", a-t-il déploré, insistant toutefois sur la nécessité de formuler des propositions concrètes en faveur de systèmes alimentaires durables.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.