Sénégal: Développement local - Niakhar passe en revue ses actions prioritaires

- La mairie de Niakhar (Fatick, centre) a accueilli, vendredi, une rencontre consacrée à l'évaluation du document de planification des axes prioritaires mis en oeuvre depuis un an dans la commune, en partenariat avec l'Agence régionale de développement (ARD).

Placée sous l'égide du Forum des acteurs de Niakhar, cette initiative vise à identifier et à renforcer les actions prioritaires susceptibles de stimuler le développement économique de cette collectivité territoriale de la région de Fatick, a-t-on appris des initiateurs.

"La finalité est de permettre à la commune de [Niakhar] de mieux maîtriser son territoire. De nombreux partenaires y interviennent, d'où l'importance d'une synergie d'actions pour garantir l'efficacité des interventions", a expliqué le responsable du suivi - évaluation de l'Association nationale des programmes de développement intégré de Fatick, Dominique Sarr.

Il s'est, par ailleurs, félicité des réalisations sociales et économiques enregistrées au cours de la première année de leur initiative, portant notamment sur "l'aménagement de périmètres maraîchers et les investissements visant la mise en place d'unités de transformation du lait".

De son côté, le maire de Niakhar, Macodou Séne, a indiqué que la municipalité qu'il dirige travaille à lever les "goulots d'étranglement" qui freinent l'exécution des projets et programmes dans la commune.

"Il n'existe pas encore une synergie suffisante pour rendre nos actions pleinement efficaces", a-t-il déploré, insistant toutefois sur la nécessité de formuler des propositions concrètes en faveur de systèmes alimentaires durables.