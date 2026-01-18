Sénégal: Finale CAN 2025 - La FSF dénonce des dysfonctionnements dans la préparation et interpelle la CAF

- La Fédération sénégalaise de football (FSF) a exprimé "ses vives inquiétudes" face à plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, appelant la Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d'organisation local à des "mesures correctives immédiates".

La FSF a déploré l'absence "d'un dispositif sécuritaire adéquat" lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. Cette "carence a exposé joueurs et l'encadrement technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d'une compétition de cette envergure et le standing d'une finale continentale".

Sur le plan de l'hébergement, l'instance fédérale sénégalaise indique avoir dû adresser à la CAF une protestation officielle par courrier afin d'obtenir des conditions conformes aux exigences de haut niveau.

À l'issue de cette démarche, un hôtel de catégorie cinq étoiles a été attribué à l'équipe nationale du Sénégal, permettant, selon la FSF, de garantir des conditions de récupération appropriées pour les joueurs.

Concernant la préparation sportive, la FSF a notifié formellement à la CAF son refus d'effectuer ses séances d'entraînement au Complexe Mohammed VI.

Elle justifie cette décision par le fait que ce site constitue le camp de base de l'équipe adverse, ce qui poserait, selon elle, un problème d'équité sportive.

La fédération précise par ailleurs qu'à la date de publication du communiqué, elle n'a toujours pas reçu de notification officielle concernant le site d'entraînement réservé à la sélection sénégalaise.

Elle a également évoqué la question de la billetterie, indiquant que la dotation officielle accordée se limite à deux billets VVIP et déplore l'impossibilité d'acquérir des billets VIP et VVIP, comme se fut le cas en demi-finales.

La FSF précise toutefois avoir pu acheter des billets pour ses supporters dans les limites maximales fixées par la CAF, "soit 300 billets en catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1 700 en catégorie 3."

Des quotas que la fédération juge "insuffisants" au regard de la forte demande du public sénégalais, regrettant des "restrictions" qui "pénalisent" le public sénégalais.