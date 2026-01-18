Sénégal: Camberène est fin prêt pour la 146e édition de l'Appel des layènes

Cambérène — À soixante-douze heures de la célébration de la 146e édition de l'Appel des layènes, prévue lundi et mardi, à Cambérène (ouest), des membres de cette communauté musulmane sénégalaise sont de plain-pied dans les préparatifs de l'évènement.

Des ouvriers s'activent dans le mausolée de Seydina Issa Rouhou Lahi (1876-1949), le premier khalife des layènes et fils du fondateur de ladite confrérie, Seydina Limamou Laye (1843-1909), dont l'Appel commémore la vie et l'oeuvre. Dans la grande cour du mausolée, qui s'ouverte sur l'Atlantique, ils ont fini d'installer des tentes et des chapiteaux pour l'accueil des milliers de pèlerins attendus, comme chaque année, à ce rendez-vous religieux.

Les ouvriers en sont aux dernières étapes - les décorations intérieures par exemple - des préparatifs de cet évènement. La 146e édition est prévue lundi et mardi.

La plage voisine du mausolée, habituellement propre, est soigneusement nettoyée. Les rues environnantes sont en train d'être désensablées.

Non loin du site du pèlerinage, des haut-parleurs font résonner des chants religieux. Certains fidèles, les premiers pèlerins de la 146e célébration de l'Appel de Seydina Limamou, s'adonnent à la prière et au recueillement.

El Hadji Rawane Laye, un membre du comité d'organisation de la 146e édition de l'Appel des layènes

La forte présence d'officiers de police venus procéder aux repérages des lieux et au déploiement progressif de leurs agents témoigne de l'ampleur de l'évènement. La Police nationale installe son dispositif sécuritaire.

El Hadji Rawane Laye, un membre de l'association Rouhoulahi-Issa Sécurité, partie prenante de l'organisation de l'évènement, se veut rassurant, quant à l'état d'avancement des préparatifs. "Nous sommes entièrement satisfaits de l'évolution des travaux. Le taux d'exécution est de 90 %", dit-il, très précis, ajoutant avec beaucoup d'assurance : "Le plus important a été fait : la mise en place des tentes et des chapiteaux, les installations électriques..."

Selon lui, les préparatifs progressent rapidement, grâce à "l'engagement" et à "l'implication" des membres du Groupement central, qui, composé des "dahira" (associations de fidèles) layènes du Sénégal et d'autres pays, se mobilise autour du khalife général de la confrérie.

El Hadji Rawane Laye relaye une consigne donnée par le guide des layènes aux fidèles, celle de "respecter la sacralité des lieux". Un message clair pour tout layène : il est de porter des habits décents et - spiritualité oblige - d'un blanc immaculé.

Tout Cambérène est prêt - ou presque - pour ces intenses moments de prière, de recueillement et de souvenir de ses défunts guides spirituels.

Vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, ont rendu visite au khalife des layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye, à Cambérène. Ils étaient accompagnés du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, de plusieurs députés, du gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, d'autres autorités administratives et du maire de Dakar, Abass Fall.