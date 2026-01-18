Sénégal: Appel des layennes 2026 -Ll'ARTP dévoile un dispositif renforcé

À l'occasion de la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamoulahi, prévue en 2026 à Camberène, Ngor, Yoff et Diamalaye, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) annonce la mise en place d'un dispositif technique renforcé pour garantir la continuité et la qualité des services de communications électroniques durant l'événement.

Sous la supervision de l'ARTP, les opérateurs de télécommunications SONATEL, EXPRESSO et YAS ont procédé au renforcement de leurs réseaux. Les actions engagées portent notamment sur l'augmentation des capacités, le déploiement de sites temporaires, l'optimisation des infrastructures existantes ainsi que la mise en place de solutions de connectivité dédiées, y compris pour répondre aux besoins spécifiques des médias.

L'ARTP assurera la supervision globale de ce dispositif et déploiera des équipes sur le terrain du 18 au 20 janvier 2026. Ces équipes mèneront des campagnes continues de « drive tests » afin de détecter d'éventuels dysfonctionnements des réseaux et de transmettre, en temps réel, les remontées nécessaires aux opérateurs pour des corrections immédiates.