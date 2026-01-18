Sénégal: Appel des layennes 2026 -Ll'ARTP dévoile un dispositif renforcé

17 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

À l'occasion de la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamoulahi, prévue en 2026 à Camberène, Ngor, Yoff et Diamalaye, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) annonce la mise en place d'un dispositif technique renforcé pour garantir la continuité et la qualité des services de communications électroniques durant l'événement.

Sous la supervision de l'ARTP, les opérateurs de télécommunications SONATEL, EXPRESSO et YAS ont procédé au renforcement de leurs réseaux. Les actions engagées portent notamment sur l'augmentation des capacités, le déploiement de sites temporaires, l'optimisation des infrastructures existantes ainsi que la mise en place de solutions de connectivité dédiées, y compris pour répondre aux besoins spécifiques des médias.

L'ARTP assurera la supervision globale de ce dispositif et déploiera des équipes sur le terrain du 18 au 20 janvier 2026. Ces équipes mèneront des campagnes continues de « drive tests » afin de détecter d'éventuels dysfonctionnements des réseaux et de transmettre, en temps réel, les remontées nécessaires aux opérateurs pour des corrections immédiates.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.