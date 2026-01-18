Soudan: Volker Türk prend connaissance des dégâts causés par les attaques de la milice rebelle contre le barrage de Merowe

17 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, accompagné de la délégation qui l'assiste, a pris connaissance des effets des attaques répétées visant le secteur de l'électricité et les installations du barrage de Merowe, menées à l'aide de drones par la milice rebelle FSR (Forces de Soutien Rapide). Ces attaques ont entraîné de lourds dégâts affectant les secteurs du développement et des services, en particulier le secteur agricole.

Lors de sa visite à Merowe, le Haut-Commissaire a reçu un exposé du directeur exécutif de la localité, Dafallah Mohamed Sadiq, ainsi que de l'administration du barrage de Merowe et de la délégation du mécanisme national des droits de l'homme. L'exposé a porté sur l'ampleur des dommages, la répétition et le caractère délibéré des attaques contre la plus grande infrastructure de services du pays productrice d'énergie électrique.

Volker Türk a exprimé son profond regret et sa grande tristesse face aux attaques ayant ciblé les infrastructures et les installations civiles, ainsi qu'aux lourdes conséquences qu'elles ont eues sur la vie des citoyens.

Il a, par ailleurs, salué les efforts du gouvernement en faveur du soutien et de la continuité des services dans l'État.

