Afrique: Au centre de santé de Zumbe à Djugu, les femmes accouchent à même le sol

Le centre de santé de Zumbe, situé dans la zone de santé de Fataki (territoire de Djugu), traverse une crise de fonctionnement sans précédent.

Faute d'approvisionnement en médicaments et d'infrastructures adaptées, les interventions chirurgicales s'y déroulent désormais dans des conditions sanitaires déplorables, mettant en péril la vie des patients de cette région de l'Ituri.

Le constat dressé jeudi 15 janvier 2026 par le Conseil provincial de la jeunesse, lors d'une visite de terrain, est alarmant : la structure, autrefois capable de réaliser plus de 400 césariennes par an, est aujourd'hui totalement démunie.

Des accouchements à même le sol

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La dégradation des services touche particulièrement la maternité. Selon les responsables médicaux, les femmes enceintes sont contraintes d'accoucher sur des lits de fortune fabriqués en planches, ou parfois même à même le sol.

En cas de complications nécessitant une intervention chirurgicale, l'absence de bloc opératoire fonctionnel et le manque d'équipements obligent le personnel à improviser, augmentant les risques d'infections et de décès maternels.

Cette situation est d'autant plus critique que le centre de santé de Zumbe est l'unique recours médical pour des milliers d'habitants de cette entité.

Un appel à l'aide internationale et au programme STAR-EST

Face à cette « situation d'urgence », les forces vives de la région se mobilisent :

Le Conseil provincial de la jeunesse demande une intervention immédiate des autorités provinciales, nationales et des agences humanitaires pour un approvisionnement d'urgence en kits médicaux.

Les notables de Zumbe, eux, plaident pour que le programme de développement STAR-EST, en cours dans l'Est de la RDC, intègre la construction d'un bâtiment moderne et adéquat dans son plan d'action prioritaire.

« Il s'agit de sauver des vies humaines dans une zone déjà fragilisée par l'insécurité », a déclaré Déo Bungamuzi, l'un des responsables de la jeunesse lors de sa visite. Pour les habitants de Zumbe, la réhabilitation de ce centre demeure une condition sine qua non pour garantir le droit fondamental à la santé dans le territoire de Djugu.