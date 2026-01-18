Congo-Kinshasa: Suspension du directeur de la DGRKAC à Kananga pour « faible rendement »

Le ministre provincial des Finances du Kasaï-Central a suspendu, jeudi 15 janvier, le directeur général de la Direction générale des recettes du Kasaï-Central (DGRKAC) ainsi que son adjoint.

L'autorité provinciale justifie cette décision par des résultats jugés insuffisants au regard des objectifs budgétaires assignés à cette régie financière.

Le gouvernement provincial déplore notamment la stagnation des recettes collectées sur le terrain. Le ministre souligne que cette contre-performance persiste malgré les moyens de mobilité récemment mis à la disposition de la direction pour accroître son efficacité.

Action disciplinaire

Cette mesure de suspension s'accompagne de l'ouverture immédiate d'une action disciplinaire à l'encontre des deux responsables de la DGRKAC.

Ils sont appelés à fournir, dans les délais requis, des justifications écrites face aux griefs retenus contre eux, principalement axés sur la mauvaise gestion des objectifs de recettes.

En attendant l'issue de cette procédure, la province cherche à stabiliser sa chaîne de collecte pour répondre à ses besoins budgétaires.