Cameroun: Prix du passeport camerounais - Une hausse de 45 000 fcfa au nom de la conformité fiscale

Obtenir un passeport camerounais coûtera désormais 155 000 FCFA au lieu de 110 000, selon une récente communication liée à la Loi de finances 2026. Cette hausse de 45 000 FCFA intervient dans un contexte de durcissement des conditions d'accès au document. Depuis le 1er janvier 2026, la délivrance du passeport est en effet conditionnée à la présentation d'une attestation de conformité fiscale (ACF), une mesure officiellement destinée à promouvoir le civisme fiscal.

Le gouvernement justifie cette politique par la nécessité d'élargir l'assiette fiscale. Ciblant particulièrement le secteur informel qui représenterait 45% du PIB mais seulement 5% des recettes fiscales , il entend ainsi intégrer davantage de contribuables dans le fichier des impôts. Cette exigence s'ajoute à une liste de services déjà soumis à l'ACF depuis 2023, comme l'obtention de visas de sortie ou de subventions publiques.

Cette réforme crée un double obstacle financier et administratif pour les citoyens. Au coût direct du timbre du passeport s'ajoutent désormais les frais et les démarches liés à la régularisation fiscale. Elle survient dans un contexte international déjà restrictif, avec le durcissement des conditions d'obtention de visas pour les États-Unis annoncé par l'administration Trump.

Alors que le passeport camerounais voit son coût et les conditions pour l'obtenir se complexifier, une question se pose : cette politique de contrainte fiscale par les services publics parviendra-t-elle à son objectif d'élargissement de la base contributive, ou risque-t-elle d'exclure une partie de la population de l'accès à des documents essentiels ?