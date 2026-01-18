Ethiopie: Les experts saluent les initiatives anti-plastique de l'Éthiopie ainsi que les espaces verts urbains en faveur de la santé communautaire.

Addis-Abeba — Les initiatives renforcées de l'Éthiopie pour réduire la pollution plastique, limiter l'exposition aux substances chimiques nocives et accroître les espaces verts urbains sont saluées par des experts internationaux en santé et en environnement.

Des experts internationaux ont confié à l'ENA que les mesures environnementales mises en oeuvre par l'Éthiopie pourraient réduire de manière significative les risques de cancer chez les enfants tout en renforçant la position du pays comme leader du développement durable en Afrique.

Ils ont souligné que la protection de l'environnement constitue un levier essentiel de prévention des maladies, en particulier pour les populations vulnérables, et que l'approche proactive adoptée par l'Éthiopie est susceptible de générer des bénéfices durables pour la santé publique.

La Dre Bronwyn McNamara, médecin australienne en soins de santé primaires, a affirmé observer déjà des améliorations concrètes, saluant les actions de l'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement dans la lutte contre la pollution plastique et les contaminants chimiques.

Selon elle, la prévention par la protection de l'environnement est fondamentale pour préserver la santé des populations.

Elle a également félicité l'investissement du pays dans les parcs urbains et les espaces verts, mettant en avant leurs multiples bienfaits, notamment la promotion de l'activité physique, le renforcement des liens sociaux et l'amélioration de la qualité de l'air.

La professeure Sheila Weitzman, de l'Université de Toronto, a abondé dans le même sens, estimant que l'amélioration de l'environnement représente un investissement à long terme pour la santé publique, en particulier celle des enfants.

Elle a insisté sur la nécessité de privilégier des stratégies de prévention proactives plutôt que des interventions médicales uniquement réactives.

De son côté, Firew Kefyalew, directeur pour l'Afrique de l'Est de Pure Earth, a établi un lien direct entre la pollution plastique et l'augmentation des risques sanitaires, notamment le cancer chez les enfants.

Il a appelé à une responsabilité individuelle et collective, encourageant l'abandon des plastiques à usage unique et la pratique du « plogging » comme moyen simple et efficace de protéger la santé des enfants et de bâtir un héritage environnemental durable pour l'Éthiopie.