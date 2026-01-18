Ethiopie: Le Premier ministre, accompagné de la Première Dame, a présidé la cérémonie de remise d'une nouvelle école dans le sud-ouest de l'Éthiopie.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la Première Dame Zinash, a procédé à la remise officielle d'une nouvelle infrastructure scolaire dans le woreda de Surma, une avancée majeure pour l'éducation dans le sud-ouest de l'Éthiopie.

Cette installation, construite par le Bureau de la Première Dame, représente un investissement majeur dans l'avenir de la région.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a révélé que l'école est un établissement internat principalement destiné aux élèves de la région.

« Le campus dispose de dortoirs, de salles de classe, d'un laboratoire d'informatique avec plusieurs dizaines d'ordinateurs alimentés par l'énergie solaire, d'un puits d'eau potable, d'une cuisine entièrement équipée, d'une bibliothèque et d'un bâtiment administratif dédié », a noté le Premier ministre.

Le Premier ministre Abiy a souligné que cette approche holistique crée de nouvelles opportunités pour les jeunes apprenants du woreda de Surma afin qu'ils puissent s'épanouir.