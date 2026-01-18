Afrique Centrale: RDC-Rwanda - Echanges avant la réunion de haut niveau

17 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, et son homologue togolais, Robert Dussey, ont signé vendredi à Lomé un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de toutes catégories de passeports, marquant une avancée dans les relations entre les deux pays.

La signature de cet accord est intervenue en marge d'une réunion de haut niveau consacrée au renforcement de la cohérence et à la consolidation du processus de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda et dans la région des Grands Lacs.

Le ministre Nduhungirehe se trouve à Lomé spécialement pour participer à cette importante rencontre régionale qui se déroule samedi.

Le chef de la diplomatie rwandaise a également rencontré Johan Borgstam, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, et Huang Xia, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour cette même zone.

