Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne le rôle de l'Initiative des Corridors Ruraux comme moteur de la transformation des communautés

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réitéré que l'Initiative des Corridors Ruraux demeure une priorité nationale de développement, essentielle à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et des communautés pastorales à travers l'Éthiopie.

Le Premier ministre, accompagné de la Première Dame Zinash Tayachew, de hauts responsables du gouvernement fédéral ainsi que de dirigeants régionaux, s'est rendu aujourd'hui sur un site pilote de développement situé dans le woreda de Guraferda, au sein de la Région des Peuples du Sud-Ouest de l'Éthiopie.

À l'occasion de cette visite, le Premier ministre Abiy a mis en avant les changements profonds que cette initiative apporte aux communautés rurales locales.

Il a précisé que ce site a été aménagé par le Bureau du Premier ministre en partenariat avec les institutions compétentes, dans le cadre d'une stratégie globale visant à promouvoir un développement rural intégré et durable.

Le site pilote comprend dix logements modernes, chacun doté de chambres, d'un salon, d'une cuisine, d'espaces de stockage, d'installations destinées à l'élevage bovin ainsi que de sanitaires extérieurs.

L'ensemble des habitations est raccordé au réseau électrique national et équipé d'antennes paraboliques, assurant ainsi l'accès aux services modernes et à l'information.

Au-delà des infrastructures résidentielles, le complexe intègre également des poulaillers, des enclos pour le bétail, des ruches et des jardins diversifiés produisant fruits et légumes.

Le Premier ministre a souligné que ce projet repose sur une approche intégrée, incluant des solutions d'énergie renouvelable telles que le solaire et le biogaz, ainsi que d'autres actions clés de développement.

Selon le Premier ministre Abiy, l'Initiative des Corridors Ruraux offre aux communautés des opportunités concrètes d'adopter un mode de vie moderne, sain, propre et amélioré.

Il a enfin insisté sur le fait que la réussite et la généralisation de ce programme à l'échelle nationale nécessitent une mobilisation collective et une responsabilité partagée de l'ensemble des parties prenantes.