Ethiopie: L'UE renouvelle sa volonté de consolider son partenariat stratégique avec l'Éthiopie.

Addis-Abeba — L'Union européenne a réitéré sa détermination à approfondir son partenariat avec l'Éthiopie dans plusieurs secteurs stratégiques, à l'issue d'échanges de haut niveau entre les autorités éthiopiennes et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

Dans ce cadre, le secrétaire général adjoint du SEAE chargé des affaires politiques, Olof Skoog, a effectué cette semaine une visite officielle en Éthiopie.

Il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, le président Taye Atske Selassie, ainsi qu'avec d'autres hauts responsables du gouvernement.

Les discussions ont permis de faire le point sur l'état des relations entre l'UE et l'Éthiopie et d'examiner les pistes susceptibles de renforcer davantage leur coopération.

S'exprimant auprès de l'Agence de presse éthiopienne (ENA), M. Skoog a qualifié les relations bilatérales de « très prometteuses », notamment dans un contexte mondial marqué par des défis croissants pesant sur les institutions internationales.

Il a souligné que, face à un environnement géopolitique dans lequel certains acteurs remettent en cause la Charte des Nations Unies et le droit international, les pays et institutions attachés à ces valeurs doivent resserrer leur coopération et agir de manière concertée.

La coopération sécuritaire a constitué un volet central des échanges, en particulier les préoccupations communes liées à la stabilité de la mer Rouge et de la Corne de l'Afrique.

À ce sujet, Skoog a indiqué que les discussions ont également porté sur les enjeux sécuritaires touchant l'Europe et sur les modalités d'une collaboration renforcée.

La lutte contre le terrorisme a par ailleurs été identifiée comme un domaine clé dans lequel l'Union européenne et l'Éthiopie pourraient approfondir leur partenariat.

Sur le plan économique, le responsable européen a mis en avant l'importance d'une intégration économique transfrontalière accrue pour favoriser la croissance durable, tant à l'échelle nationale que régionale, soulignant la volonté de l'Europe d'y apporter une contribution active.

Il a réaffirmé le soutien de l'Union européenne aux réformes économiques en cours en Éthiopie et relevé le fort potentiel existant pour dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre les deux partenaires.

Au-delà de l'appui financier et technique, l'UE ambitionne de contribuer au développement global de l'économie éthiopienne en partageant son expertise dans le domaine des technologies modernes et des approches de développement durable.

Skoog a également insisté sur l'importance de promouvoir une croissance durable et inclusive, traduisant ainsi l'engagement de l'Europe en faveur d'un développement résilient à long terme en Éthiopie.

Il a noté qu'un environnement des affaires attractif pourrait encourager davantage d'entreprises européennes à explorer les opportunités offertes par le marché éthiopien, stimulant ainsi les flux commerciaux et les investissements.

Sur le plan climatique, il a souligné la convergence de vues entre l'UE et l'Éthiopie, évoquant le renforcement de leur coopération à l'approche de la prochaine Conférence des Nations Unies sur le climat (COP), que l'Éthiopie s'apprête à accueillir.

Enfin, abordant les tensions persistantes dans certaines zones de la Corne de l'Afrique, Skoog a reconnu l'existence de conflits et de discours exacerbés, tout en réaffirmant la volonté commune de privilégier le dialogue pour désamorcer les tensions.

Il a insisté sur la nécessité de relancer les efforts diplomatiques et de rechercher des solutions politiques aux causes profondes des conflits, estimant qu'une coopération régionale renforcée constitue une alternative durable et constructive à la confrontation.