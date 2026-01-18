Soudan: Al-Burhan - Le gouvernement soudanais salue et soutient l'initiative et la médiation du président Trump

17 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré que le gouvernement soudanais salue et soutient l'initiative du président américain Donald Trump concernant les eaux du Nil.

Dans un tweet publié sur son compte de la plateforme X, il a déclaré : « Le gouvernement soudanais salue et soutient l'initiative et la médiation du président Trump concernant les eaux du Nil, afin de trouver des solutions durables et satisfaisantes qui préservent les droits de chacun et contribuent ainsi à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région. ».

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.