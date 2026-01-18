Soudan: Al-Burhan - Le gouvernement soudanais salue et soutient l'initiative et la médiation du président Trump

- Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré que le gouvernement soudanais salue et soutient l'initiative du président américain Donald Trump concernant les eaux du Nil.

Dans un tweet publié sur son compte de la plateforme X, il a déclaré : « Le gouvernement soudanais salue et soutient l'initiative et la médiation du président Trump concernant les eaux du Nil, afin de trouver des solutions durables et satisfaisantes qui préservent les droits de chacun et contribuent ainsi à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région. ».