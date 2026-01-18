Soudan: Le directeur exécutif de Dabba reçoit le haut-commissaire aux droits de l'homme

Dabba, 16 Jan.2026 (SUNA) - Le directeur exécutif de la localité de De Debba, M. Mohamed Saber Kashkash, a reçu le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, accompagné de plusieurs membres de sa délégation, en présence d'une délégation du mécanisme national des droits de l'homme.

Le directeur exécutif a souhaité la bienvenue à la délégation du Haut-Commissariat et a présenté un exposé sur la localité de Dabba la situation des arrivants depuis le début de la guerre.

Il a indiqué que la localité accueille environ 32 000 familles, en plus de 10 000 autres familles réparties dans plusieurs regroupements. Il a souligné le rôle de la société soudanaise dans l'accueil de ces familles, dont la majorité provient des États du Darfour et du Kordofan, notant que certaines familles ont encore besoin de centres d'hébergement, en coordination avec l'État et les organisations.

Il a également mis en avant le soutien et les efforts des habitants dans la fourniture de l'aide humanitaire aux arrivants.

Il a évoqué les importants services fournis, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, ainsi que d'autres services offerts au camp d'Al-Afad, précisant le nombre d'organisations intervenant dans la prestation de services et l'existence de cuisines communautaires fournissant de la nourriture depuis le début du camp.

Il a toutefois souligné que les besoins demeurent pressants, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'assainissement de l'environnement.

De son côté, Volker Türk a indiqué, lors de la rencontre, qu'il s'efforcerait de mobiliser une assistance en faveur des arrivants, soulignant la présence de plusieurs acteurs engagés dans la fourniture des services nécessaires, en partenariat avec le Haut-Commissariat, afin de mettre à disposition un site facilitant l'accès aux services et d'inviter les citoyens à organiser leur situation et à régulariser leur statut.

Il a rappelé son expérience de trente années dans la gestion de telles situations.

La réunion a examiné plusieurs questions et dossiers relatifs aux arrivants au camp d'Azhari Al-Mubarak, à Al-Afad.

En conclusion, le directeur exécutif a réaffirmé le besoin d'une intervention accrue des organisations pour la fourniture de services et d'aides, ainsi que pour le soutien aux familles afin de leur permettre de subvenir elles-mêmes à leurs besoins.