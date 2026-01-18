Afrique Centrale: Le gouverneur du Nord-Kivu appelle à la diversification de l'économie de Walikale

Le gouverneur du Nord-Kivu, général Évariste Kakule Somo, plaide pour une diversification de l'économie du territoire de Walikale, en misant notamment sur l'agriculture, le commerce et le désenclavement de la zone.

Il a lancé cet appel vendredi 16 janvier, à l'issue d'une mission officielle de deux jours à Walikale-Centre, chef-lieu du territoire du même nom. Cette mission portait sur l'évaluation de la situation sécuritaire et économique locale.

Sur place, selon lui, il y a certes la mine de Bisie, exploitée par Alphamin Bisie Mining, et qui figure parmi les trois plus grandes mines d'étain au monde. Cependant, il estime que cette richesse minière ne peut, à elle seule, porter l'avenir de Walikale:

« Nous trouvons à Walikale une zone extrêmement riche, mais aussi clé pour notre pays. Il n'est pas possible que l'économie repose uniquement sur un seul pied, qui est le secteur minier. Mais il y a aussi le commerce en général, ce qui implique le développement des réseaux routiers, mais aussi encore l'agriculture".

Il dit avoir discuté avec le partenaire Alphamin Bisie Mining pour avoir un accompagnement dans les secteurs de l'agriculture et des échanges commerciaux avec les autres provinces, et même à l'intérieur du Nord-Kivu avec les autres territoires.