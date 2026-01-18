Congo-Kinshasa: Beni - Une foire commerciale en hommage à Lumumba et Laurent-Désiré Kabila

17 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La mémoire des héros nationaux Emery Patrice Lumumba et Laurent-Désiré Kabila a été honorée les 16 et 17 janvier à Beni à travers une foire commerciale organisée par l'Association des Mamans Commerçantes du Congo - Fédération de Beni (Nord-Kivu).

Cette initiative a permis de saluer leur lutte et de rendre hommage à leurs efforts pour la pacification du pays. Pour ces femmes, la foire constitue également un espace de plaidoyer auprès des autorités pour la sécurisation des activités commerciales féminines, symbolisant la résilience, la paix et l'autonomisation des femmes dans le développement national.

Une foire symbolique à la mairie

C'est l'esplanade de la mairie de Beni qui a accueilli cette foire dédiée à la mémoire des héros nationaux Laurent-Désiré Kabila et Patrice Lumumba, assassinés respectivement le 16 janvier 2001 et le 17 janvier 1961.

À cette occasion, les femmes commerçantes des marchés Kilokwa et Mayangose ont exposé leurs produits dans un cadre commercial qu'elles considèrent comme un lieu de plaidoyer pour la reconnaissance de leur rôle dans la stabilisation de la région.

Espérance Kazi, présidente de l'Association des commerçantes du Congo à Beni, explique :

« Aujourd'hui, à travers cette mini-foire commerciale, nous voulons montrer que le commerce peut être un espace de paix et que l'activité commerciale féminine constitue une réponse concrète à la violence, en promouvant la résilience et l'autonomisation des femmes".

Avec cette initiative, selon elle, l'Association des Mamans Commerçantes du Congo porte "un plaidoyer clair et responsable pour la sécurisation durable des marchés, la protection des femmes commerçantes, la reconnaissance du rôle stratégique des femmes dans la stabilisation de Beni et l'instauration d'un dialogue permanent entre autorités et opérateurs économiques locaux. »

Un plaidoyer soutenu par la société civile

La coordination urbaine de la société civile a réitéré ce plaidoyer des femmes commerçantes auprès des autorités afin de sécuriser l'ensemble des marchés dans lesquels elles exercent leurs activités. L'objectif visé est de renforcer la paix, l'unité et la résilience économique dans la ville de Beni.

