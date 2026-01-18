Sénégal: Entrepreneuriat féminin au Sénégal - L'Union européenne et la Catalogne investissent 8 millions d'euros

Le programme Joog Jeef, financé par l'Union européenne et le gouvernement catalan, vise à renforcer le pouvoir économique de 100 000 femmes et filles dans quatre régions du Sénégal. Quatre organisations non gouvernementales bénéficient chacune de 2 millions d'euros pour déployer des projets d'envergure.

Un nouveau souffle pour l'entrepreneuriat féminin sénégalais. L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a officiellement lancé ce jour le programme Joog Jeef, en présence des représentants du ministère de la Microfinance, du ministère de la Famille, de la délégation catalane et des organisations bénéficiaires.

Cette initiative ambitieuse, dotée d'une enveloppe globale de 8 millions d'euros, cible particulièrement les régions de Tambacounda, Kédougou, Sédhiou et la banlieue de Dakar, des zones où l'activité économique repose largement sur la résilience des femmes.

Quatre organisations pour transformer la résilience en entrepreneuriat

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue d'une procédure de sélection rigoureuse, quatre organisations non gouvernementales ont été retenues : Plan International, la Plateforme des acteurs non étatiques, Solidarité Active et ENDA. Chacune d'elles bénéficie de 2 millions d'euros pour déployer ses programmes d'autonomisation.

« Ce programme vient en appui à ce que nous faisons déjà en tant qu'organisation de développement local, mais aussi à la feuille de route de l'État du Sénégal », explique Mame Diarra Ndiaye Sobel, présidente de l'organisation Solidarité Active. L'objectif affiché est de « passer à l'échelle, faire évoluer des activités de survie économique vers une véritable économie, un développement industriel et un renforcement effectif du pouvoir économique des femmes ».

Un accompagnement institutionnel structuré

L'État sénégalais, à travers le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, s'engage pleinement dans ce dispositif. Mme Deguène Sow, secrétaire générale du ministère, détaille les mécanismes d'accompagnement : « Nous allons structurer les bénéficiaires à travers les Coopératives Productives Solidaires (CPS), leur délivrer un agrément à l'économie sociale et solidaire et faciliter leur accès à la commande publique via les 5 % réservés aux acteurs de ce secteur. » L'accès au financement constitue également un axe prioritaire, le ministère s'engageant à faciliter les relations entre les bénéficiaires et les institutions financières.

La Catalogne, partenaire engagé

La contribution catalane s'élève à 100 000 euros sur l'enveloppe totale. Lorena Alvira Ayuso, secrétaire générale de l'Action extérieure et de l'Union européenne du gouvernement de Catalogne, souligne l'importance de cette collaboration : « Nous avons voulu participer au financement et suivre tous les impacts et résultats, car les valeurs portées par ce projet nous sont essentielles. » Elle insiste sur le rôle central de la société civile locale : « Il est important que ce soient des projets d'ici, portés par des acteurs qui connaissent parfaitement le terrain et les défis. »

Le programme Joog Jeef s'étendra sur plusieurs années, le temps nécessaire au démarrage et à la consolidation des projets. Son ambition est de transformer durablement l'économie locale en plaçant les femmes et les filles au coeur du développement économique du Sénégal.